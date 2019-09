Compositore e musicista italiano, Agostino Penna è uno dei concorrenti di Tale e quale show. La sua è una carriera piena di riconoscimenti e collaborazioni illustri, ma gran parte del pubblico lo ha conosciuto nei primi anni Duemila quando entrava quotidianamente nelle case degli Italiani grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Agostino Penna inizia a cantare negli anni '80 come leader del gruppo Vanadium, un gruppo musicale formatosi a Milano nel 1979 e attivo per tutto il decennio successivo nell'heavy metal, genere nel quale fu tra i precursori in Italia e del quale fu ritenuto tra i gruppi più rappresentativi. Diplomatosi Maestro di Musica presso il conservatorio di Avellino, Agostino Penna canta in giro per l'Italia e ben presto arricchisce il proprio curriculum con esperienze di musica contemporanea negli Stati Uniti al Berklee College di Boston e performance musicali in locali di Miami, Boston, New York e Los Angeles.









Al suo rientro in ItaliaAgostino Penna inizia a collaborare con diversi artisti, come Tullio De Piscopo, Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi e Marco Masini. Nel 1992 viene ingaggiato come cantante show-man e direttore artistico del matrimonio di David Bowie con la modella Iman celebrato a Firenze il 6 giugno. Agostino Penna è una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Durante le prime edizioni del programma il cantante suonava la tastiera e curava gli spazi musicali.

"Prima di Maria De Filippi avevo lavorato già con Milly Carlucci, con Gigi Marzullo – ha raccontato a Blogo – sono stato io a inventare il pianoforte a Sottovoce, predisposi la presenza musicale in studio – e con Paolo Bonolis a Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter pan. Uomini e donne è arrivato per gioco: ero con Milly Carlucci nel suo reality Dove ti porta il cuore, al teatro 15 di Cinecittà. Un assistente di studio di Maria mi chiamò e mi disse che c'erano da accompagnare delle signore".





"C'era Tina Cipollari, con lei congegnammo il personaggio alla Marilyn Monroe. – ha raccontato ancora Agostino Penna – Sarei dovuto essere il pianista di quella singola esibizione, invece mi fermai a Uomini e donne per 8 anni e mezzo. È un pezzo della mia vita. Con me nacque la sigletta, la più longeva e identificativa per un programma televisivo italiano".





Agostino Penna ha vinto la seconda puntata di Tale e Quale Show. I giudici lo hanno premiato con il massimo dei punti, piazzandolo al primo posto delle proprie classifiche. La sua imitazione di Gaetano Curreri è stata quindi la più credibile, capace di mettere alle spalle Gigi e Ross, ma anche una formidabile Lidia Schillaci in Giorgia. Agostino Penna nasce ad Avellino il 19 gennaio 1966. Il suo peso e la sua altezza sono sconosciuti.

