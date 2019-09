Massimo Giletti non è uno che le manda a dire. Anni fa se ne andò dalla Rai sbattendo la porta per quella che definì una questione di principio. Da quando è in pianta stabile su La7, il suo Non è l’Arena ha conquistato consensi e applausi e adesso è pronta tornare. Via domenica 22 contro un avversario mica da ridere: la trasmissione si scontrerà con Fabio Fazio su Rai Due, con la fiction Imma Tataranni su Rai Uno e con Live – Non è la d’Urso su Canale 5. Una guerra senza esclusione di colpi che però non fa paura a Giletti, convinto delle sue scelte e intenzionato a cavalcare a quanto pare anche casi di cronaca che nessuno avrebbe mai immaginato.

Nella prima puntata ad esempio si partirà con Pamela Prati, cavallo di battaglia della d’Urso che l’anno scorso ha fatto la fortuna di Live. “Un giorno – ha spiegato Giletti – un allenatore di calcio mi disse di non dare mai punti di riferimento e io l’ho sempre fatto, anche in Rai, cercando sempre l’opposto rispetto a quello che facevano altri. Se vuoi tenere e fare numeri non devi essere mai uguale a te stesso, devi azzerare ogni volta e ripartire, sconvolgendo anche quella che è la tua natura. Non bisogna mai essere scontati”. Continua dopo la foto









“Pamela Prati – ha precisato Giletti – è un caso che fa discutere perché secondo me tra qualche anno entrerà nei manuali delle fake news e di come la televisione ha gestito qualcosa che è evidente non fosse attendibile […] Io son convinto – ha poi proseguito – che la Prati possa aver sbagliato, fatto errori in questa vicenda, ma è sicuramente vittima. Questa è la mia percezione […] Io ho la persona protagonista di questa vicenda – ha infine puntualizzato – è una differenza sostanziale. Pamela Prati è una donna che deve raccontare la sua versione, cosa che se ci pensiamo non è mai avvenuta”. Continua dopo la foto





Non sappiamo se Non è l’Arena avrà successo con questa strategia o se invece il caso Prati-Caltagirone ha davvero stancato tutti; certamente però l’approccio di Giletti potrebbe invogliare chi non vuole saperne di seguire la d’Urso.Proprio su Barbara Giletti ha voluto spendere due parole sottolineando che non la ritiene una nemica e che invece la rispetta moltissimo per il modo in cui lavora. Continua dopo la foto







“Voglio essere chiaro – ha spiegato il conduttore –: non sono contro la d’Urso, rispetto molto Barbara, sa fare TV, una persona che fa centinaia di ore televisive all’anno merita rispetto anche solo per la forza fisica. Molto spesso non sono però d’accordo su come faccia la TV”.

Ti potrebbe interessare: Amici Celebrities, l’attesa è finita. E nel cast spuntano proprio ‘loro’