In queste settimane si stanno rincorrendo voci secondo le quali l’ex tronista di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Luca Onestini e Ivana Mrazova siano in crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta.

Durante l’ospitata hanno giocato a ‘Tris’: un punto a ogni risposta corretta. Una domanda posta è stata inerente alla Repubblica Ceca, stato d’origine di Ivana Mrazova. “Anche la mia ragazza è della Repubblica Ceca, anzi salutiamola. Un bacione”, ha detto Luca, allontanando di fatto le voci di crisi e di rottura. In questi giorni Ivana ha subito un intervento chirurgico e sul web si sono scatenate le ipotesi più disparate. E proprio in questa occasione molti hanno sospettato che tra i due fosse finita. Anche in questo caso Luca Onestini aveva risposto agli haters. (Continua a leggere dopo la foto)









“A proposito dell’argomento caldo che è la salute di Ivana, – aveva detto – ora mi rivolgo alla parte brutta del web, quella che augura alle persone di avere tumori o malanni gravi. Mi dispiace per voi ma Ivana e io non ci siamo lasciati. Non parlerò dell’entità del suo intervento, non lo avrei fatto nemmeno se si fosse trattato del pelo dell’alluce, dico solo che era in day hospital e un’ora e mezza dopo era a casa. È ancora lì perché vede la famiglia due volte l’anno e non perché deve riprendersi da chissà cosa o non può muoversi. Vuole stare con la sua famiglia ed è giustissimo così! Non mi faccio problemi io e ve li fate voi? La riabbraccio tra una o due settimane. Mi dispiace odiatori, vi è andata male. Buona giornata!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Luca Onestini è sempre stato molto amato dai telespettatori Mediaset, ma dopo il Grande Fratello, per lui, le porte si sono chiuse. L’ex gieffino è stato ospite di Caterina Balivo insieme all’amico Raffaele Tonon, conosciuto proprio grazie al reality show. I due amici formano una coppia radiofonica molto apprezzata dal pubblico e spesso vengono invitati a ‘Vieni da me’. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ti trovo in forma Luca“, ha detto la Balivo a Luca Onestini appena entrato in studio. E lui ha subito ribattuto: “Meno male che ci sei tu”. In molti hanno letto questa frase come una frecciatina a Barbara D’Urso, che nel corso dello scorso GF, dove partecipava il fratello Gianmarco, lo ha sempre snobbato.

