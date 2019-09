Amici Celebrities, l’attesa è finita. E nel cast spuntano proprio ‘loro’

‘Amici’, la trasmissione di Maria de Filippi che ha formato generazioni di cantanti e ballerini, ospita la sua prima versione ‘vip’. In onda dal 24 settembre, ‘Amici Celebrities’ sarà formato da due squadre, la bianca e la blu, come nella versione originale. Alla conduzione Michelle Hunziker, introdotta nelle prime puntate dalla De Filippi, che guiderà le 12 celebrità nel loro percorso artistico.

Le squadre saranno capitanate da Alberto Urso e Giordana Angi, il primo coach blu e la seconda bianca. Urso è un cantante ed è il vincitore dell'ultima edizione di 'Amici', mentre Angi è arrivata al secondo posto, vincendo il premio della critica.









Nella squadra blu troveremo vecchie conoscenze dei reality: Emanuele Filiberto di Savoia, lo chef Joe Bastianich, Chiara Giordano ex di Raul Bova, l'imitatrice romana Francesca Manzini, l'attore Raniero Monaco di Lapio – Athos in 'Che Dio ci aiuti' – e Laura Torrisi, protagonista molto amata del successo di Leonardo Pieraccioni 'Una moglie bellissima'.





A sfidarli nella squadra bianca ci saranno: l'ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, la star di 'Gomorra' Cristina Donadio (Scianel), l'attore Massimiliano Varrese, il volto che ha reso famoso il rugby in italia Martin Castrogiovanni e, infine, la coppia formata da Pamela Camassa, ballerina, e Filippo Bisciglia, alla ribalta con la conduzione di 'Temptation Island'.





Dopo Alberto Urso e Giordana Angi arriveranno anche altri due ex Amici di Maria a guidare i vip, Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira, che farà ritorno dall’Inghilterra dove era impegnato con il musical ‘Magic Mike’. Gli ospiti della prima puntata saranno Giusy Ferreri e J Ax, ex professoressa e tutor di Amici, per la serie ‘tutto in famiglia’.

