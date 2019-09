“È il mio tormento”. Gemma Galgani finalmente lo ha confessato: “Un vero dramma per me”

E’ tempo di nuove rivelazioni per una delle grandi star del Trono Over del programma ‘Uomini e Donne’, condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gemma Galgani, che è nuovamente tornata a parlare della sua ex relazione con Giorgio Manetti. E lo ha fatto su ‘Uomini e Donne Magazine’, dove ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a concludere anzitempo la storia con lui.

La Galgani ritiene che Giorgio non abbia mai provato amore, ma semplicemente affetto ed attrazione. Questo atteggiamento del ‘Gabbiano’ le ha causato tanto dolore: “È stata una tragedia, un dramma vero. Sono passata per carnefice – continua Gemma – per via della sua mancanza d’amore. Una relazione senza amore è come un dipinto senza colori”. Per lei non è ancora tempo di stabilità, infatti non è riuscita a trovare l’uomo ideale, che dovrebbe possedere soprattutto tre qualità: sincerità, lealtà e rispetto. (Continua dopo la foto)













Oltre alla sua ossessione amorosa nei confronti di Giorgio Manetti, Gemma Galgani è famosa anche per i suoi furibondi litigi con Tina Cipollari. Secondo quanto dichiara la ‘dama’, è impossibile trovare un compromesso con lei per andare d’accordo: “E’ il mio tormento. Impossibile attenuare le dispute, soprattutto le offese immotivate”. Dunque, chi sogna una riappacificazione tra le due protagoniste in questione resterà deluso ancora una volta. (Continua dopo la foto)





Ma come è stata in passato la vita amorosa della tronista over? A soli 19 anni si sposa con un uomo benestante, ma le nozze terminano malamente a causa della pressione esercitata dai suoi genitori. Gemma ha inoltre parlato di un flirt avuto con Walter Chiari. A ‘Uomini e Donne’ si è anche invaghita di Remo ed ha avuto una conoscenza molto breve con Paolo. Ha avuto anche una frequentazione con Marco Firpo, il quale ammise però di non amarla. La speranza è che in futuro Gemma possa ritrovare una serenità quasi mai vissuta durante l’arco della sua vita.

