Nel 2007 la partecipazione al Grande Fratello di Raniero Monaco di Lapio non è passata inosservata. Capelli biondi, occhi color ghiaccio e sorriso ammaliante, il giovane è stato uno dei più bei concorrenti del reality show di Canale 5. Varcata in uscita la porta rossa della Casa di Cinecittà, ha mostrato di possedere l’abilità necessaria a reinventarsi una carriera di attore, alla quale è approdato dopo diversi anni di studio.

A differenza di molti di quelli che l’hanno preceduto, non ha mai rinnegato la sua esperienza nella Casa di Canale 5, quella che gli ha fornito su un piatto d’argento la notorietà necessaria a diventare il professionista che aveva sempre sognato di essere: ‘’Fu divertente, una specie di psicoanalisi: Ogni settimana incontravi nuove persone e affrontavi domande sempre più intime. Cercavano il nostro punto di rottura. Come il cibo. Visto che andavamo troppo d’accordo, per creare tensioni ci provocavano nei nostri punti deboli. Mi affamarono, e feci di tutto per essere eliminato’’. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella casa del Grande Fratello ha conosciuto Mirela Kovacevic, con la quale è stato fidanzato per sei anni. “L’avevo vista un anno prima, facendo il barman in Sardegna. – aveva raccontato in un’intervista Raniero Monaco di Lapio – Il tempo di notarla ed era sparita. Quando entrai nella casa, eccola lì seduta. Le dissi: ‘Finalmente ti ho trovato’. Sei anni di grande amore. Anche se ho sofferto molto quando ci siamo lasciati, e una parte di me l’amerà sempre, ho saputo trasformare quel dolore in forza”. (Continua a leggere dopo la foto)





Uscito dalla casa del GF Raniero Monaco di Lapio si forma professionalmente alla Actor’s Academy di Milano.

Nel 2009 esordisce come attore nel film TV, mandato in onda su Canale 5, So che ritornerai, con Manuela Arcuri e la regia di Eros Puglielli. Recita ancora in Amore 14, Caterina e le sue figlie, nella miniserie TV Sangue caldo, Viso d’angelo con Gabriel Garko e Cosima Coppola. Nel 2012 torna in Rai con il ruolo di co-protagonista nella seconda serie di Un passo dal cielo, con protagonista Terence Hill, che incontra di nuovo nel 2015-2016 durante la decima stagione di Don Matteo. Recita anche in Un posto al sole, nella pellicola Smetto quando voglio – Masterclass e La porta rossa. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2019 interpreta Athos nella serie televisiva di gran successo trasmessa su Rai 1, Che Dio ci aiuti accanto ad Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi ed entra nel cast della trasmissione Mediaset ‘’Amici Celebrities’’. Raniero Monaco di Lapio è fidanzato con Beatrice Olla, classe 1992. Anche lei ha una forte passione per la recitazione, infatti è entrata nel cast di molte fiction italiane e film cinematografici. Raniero Monaco di Lapio è nato a Londra il 25 gennaio 1983. È alto 187 centimetri per circa 84 chili di peso.

