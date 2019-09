“Scusatemi”. Eleonora Daniele in lacrime a Storie italiane: viene fuori tutto il dolore

Neppure il tempo di festeggiare il matrimonio che Eleonora Daniele è tornata al lavoro. Un lavoro che ama ma che spesso le riserva delle sorprese. Durante la diretta infatti, la presentatrice ha avuto un momento di cedimento. Eleonora Daniele ha provato a deviare lo sguardo delle telecamere ma il suo viso parlava chiaro. Occhi gonfi di lacrime e una sincere commozione davanti alla storia di una dei sui simboli: Mia Martini.

Una storia che ha toccato profondamente la Daniele, che ha pianto mentre andavano in onda le immagini della cantante al Festival di Sanremo 1989, quando sul palco dell'Ariston ha presentato la splendida canzone Almeno tu nell'universo. Eleonora ha voluto omaggiare la cantante calabrese venerdì 20 settembre, giorno di nascita della sorella di Loredana Bertè (tra l'altro anche lei è nata in questo giorno!). In studio la Daniele ha invitato l'altra parente di Mia, Leda, che è spesso ospite del suo salotto televisivo.









Dopo aver parlato brevemente della tragica storia di Mia Martini, Eleonora Daniele ha riproposto il filmato della cantante al Festival di Sanremo 1989, quando ha presentato il brano Almeno tu nell'universo, diventato nel tempo uno dei grandi classici della musica italiana.





Al rientro in studio Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime davanti alle telecamere. "Questa canzone mi emoziona tanto, che regali stupendi ci ha lasciato Mimì", ha sottolineato la Daniele, che solo una settimana fa è convolata a nozze col fidanzato storico Giulio. La Martini avrebbe compiuto oggi 72 anni. Mia Martini, all'anagrafe Domenica Rita Adriana Bertè, è nata il 20 settembre del 1947 a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Secondogenita di quattro figlie, una delle quali è Loredana Bertè, ha trascorso l'infanzia nelle Marche perché il padre Giuseppe Radames, insegnante di latino e greco, si era trasferito qui per motivi di lavoro.







I genitori, intorno agli anni ’60, si sono separati e Mia con la madre e le sorelle si sono trasferite a vivere a Roma. La Martini, fin da piccolina appassionata di musica, appena arrivata nella Capitale ha conosciuto il fondatore del Piper Alberigo Crocetta ed è con lui che ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Intorno agli anni Settanta, Domenica Rita Adriana Bertè ha cambiato il suo look e ha scelto il nome d’arte Mia Martini. Il suo primo disco, con il titolo Oltre la collina, è uscito nel 1971 ed era uno dei primi concept album italiani, che trattava temi delicati come la religiosità, la malattia e il suicidio.

