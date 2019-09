Andreas Muller e Veronica Peparini di Amici, la voce corre veloce. E lui è costretto a parlare

Diverso, per questo Andrea Muller aveva vinto Amici. Diverso nel modo di stare sul palco, diverso nel modo di interpretare un mondo a volte spietato come quello dello spettacolo. Diverso, nel rapporto con i fan: senza quel bisogno ossessivo che accompagna la carriera di molti artisti. Un silenzio, quello di Andrea Muller sui social, che era stato notato da molti. Il motivo, per molti, era nell’addio tra lui e la maestra di ballo Veronica Peparini. A chiarire la situazione c’ha pensato il diretto interessato spiegando poi il motico per cui si è fatto vedere poco sinora.

"Sono molto assente sui social – così ha esordito Muller –! Un po' perché il lavoro (almeno per me) mi impegna e non ho tempo per rendervi partecipi, un po' perché non mi va di far vedere ogni secondo della mia vita, anche perché non è una vita perfetta, e come ogni vita ha alti e bassi".









Poi continua: " Posso però dirvi che sto bene! Che tra pochi giorni questo profilo tornerà ad essere attivo pieno di novità, vi renderò partecipi di tutto il lavoro che stiamo facendo e vedrete quante sorprese ci saranno". Già da questo si capisce che Andreas e Veronica sono ancora una coppia visto che il ballerino ha parlato al plurale riferendosi a dei progetti su cui non ha detto nulla ma che secondo noi sta preparando assieme alla Peparini; subito dopo Andreas è stato ancor più chiaro.





"La mia vita privata – queste le sue parole – è sempre la stessa e stiamo bene". Veronica non ha scritto niente di tutto questo, anche perché non è solita rilasciare dichiarazioni del genere; tra le storie però c'è un filmato che dimostra che i due erano assieme e che quindi le tante voci su un presunto allontanamento erano soltanto paure.













Andreas Muller, 19 anni, nato a Singen in Germania. Vive a Fabriano (provincia di Ancona) con i genitori e due fratelli. Studia danza dal 2011. Ha partecipato ad Amici Casting nel 2014 ma non ha ottenuto il banco. Quest’anno teme il giudizio della maestra Celentano. Da quando è entrato nella scuola di Amici Andreas si è sempre esibito nello speciale del Sabato portando quasi sempre la sua squadra in vantaggio. È stato uno dei primi allievi a dover affrontare l’esame a sorpresa proposto dalla maestra Celentano: Hotline Bling, un passo a due con Elena D’Amario.

