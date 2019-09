“Io e Paolo Bonolis?”. Laura Freddi, dopo anni, vuota il sacco sulla loro storia. E spunta Ambra

Laura Freddi è tornata a parlare di Paolo Bonolis ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è proprio per la sua bellezza naturale che piace ancora tanto. Colpi di scena e sorprese non mancano in questa puntata.

A cominciare dalle rivelazioni sulla storia che la showgirl ha vissuto con Paolo Bonolis che si becca un bel due. La Freddi cerca di glissare sull'argomento ma la Balivo glielo impedisce. Ricorda che all'epoca lavoravano insieme e litigavano perché lui le toglieva le battute dal copione, non voleva che facesse questo lavoro. Lei aveva 19 anni e lui 11 in più.









Nel descrivere il loro amore, l'ex Velina dice: "La nostra è stata una storia vera, bella" e aggiunge che le persone si ricordano ancora di loro come coppia e qualcuno fermandola per strada le chiede se Bonolis è suo marito. Poi rivela che quando era incinta il presentatore le mise la mano sul pancione, oggi tra loro è rimasto l'affetto. Ma poi precisa che con Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, non c'è alcuna gelosia.





Poco dopo un'altra sorpresa: una telefonata in diretta di Ambra Angiolini. Le due hanno lavorato insieme a Non è la Rai. Raramente l'Angiolini interviene nelle trasmissioni televisive. Caterina Balivo e Laura Freddi non credono alle proprie orecchie, pensano che sia un'imitatrice. E invece no, è proprio Ambra che, spiega, si trova in Slovenia, per girare una fiction e durante la pausa ha deciso di vedere Vieni da Me.







Ironicamente ringrazia per “la foto di mxxxa” che hanno trasmesso e poi promette alla Balivo di venire in trasmissione e di cantare T’appartengo. Poi prima di salutare si rivolge alla showgirl: “Sei bellissima, sei una meraviglia della natura ed io sono solo felice di averti ritrovata. Oggi ho trovato due amiche: una per la quale devo cantare T’appartengo e una con la quale devo bere un caffè. Io sono già felice”.

