Esordio tiepido per Detto Fatto, il programma di rai Due condotto da Bianca Guaccero. Carlo Freccero ha deciso di non chiudere il programma della rete anche se non lo reputa fondamentale ma ha fatto delle scelte che potrebbero condannare il programma ad ascolti più bassi di quelli che meriterebbe. A differenza delle passate edizioni infatti Detto Fatto in questo settembre 2019 ha fatto il suo esordio alle 14,50.

Una sfida difficile visto che alle 14,45 parte su Canale 5 Uomini e Donne, un programma che non va mai sotto i 2,5 milioni di spettatori di media. Insomma la scelta di spostare il programma e di allungarlo per sfidare anche Vieni da me e la prima parte de La vita in diretta non sembra essere il massimo. Insieme alla conduttrice pugliese, due nuovi volti sono entrati a far parte del cast fisso: l’esperta di stile Carla Gozzi, che si occuperà del cambio look, e Guillermo Mariotto, che in veste di ’spettatore speciale’ commenta con arguzia ed ironia ciò che accade in studio. (Continua a leggere dopo la foto)









Il giudice di Ballando con le Stelle e il volto di Real Time prendono così il posto di Giovanni Ciacci. Nella puntata andata in onda mercoledì 18 settembre, durante lo spazio che Bianca Guaccero conduce insieme a Filippo Nardi, fra i tutorialist della trasmissione di Rai 2, l’ex concorrente del Grande Fratello, esperto di moda maschile, ha consigliato al suo ospite Enzo alcuni look da sfoggiare in sostituzione all’outfit da palestra che è solito indossare, anche quando non si allena. (Continua a leggere dopo la foto)





Il giovane, accompagnato in studio dalla fidanzata Angelica, ha scelto tra gli proposti da Filippo Nardi un elegantissimo completo blu. “Visto che non ci vede nessuno, ho un pensierino da dare ad Angelica”, ha detto Enzo che, emozionato, ha aggiunto: “Questa è la chiave del mio cuore che è tutto per te”. Di fronte alle parole della fidanzata, Angelica si è emoziona. “Per un attimo ho pensato che tu le volessi dare l’anello per chiederle di sposarti”, ha commentato Bianca Guaccero. (Continua a leggere dopo la foto)





E a quel punto, approfittando della situazione speciale e col vestito adatto, Enzo si è inginocchiato, dalla tasca dei pantaloni ha tirato fuori un cofanetto con un anello al suo interno. “Tesoro, io ti sposerei. Se vuoi, decidiamo quando e sarò per tutta la vita con te. Lo faremo a breve, ok?”. La reazione di Angelica, però, ha spiazzato tutti: “mi viene l’ansia”. Insomma, una proposta di matrimonio decisamente non riuscita.

“Divorzio”. Fedez, l’annuncio sui social: cosa sta succedendo nella coppia più glamour d’Italia