Uomini e Donne, volano gli stracci tra i due ex concorrenti di Temptation Island. Succede durante la prima puntata del Trono Classico. Loro, Katia e Vittorio, accompagnati da Filippo Bisciglia, sono arrivati ai ferri corti. Ad incendiare la situazione è stata Maria De Filippi che, non appena è entrata in studio Vanessa Cinelli, la nuova fiamma di Vittorio, lo ha invitato a dire chiaramente come stavano le cose. La prima a rispondere però è stata lei: “Ci stiamo conoscendo, è una persona bellissima, non è un tontolone. Le cose verranno da sé”, e Vittorio conferma: “A me piace come ragazza, mi fa piacere continuare a conoscerla. Mi sento legato a lei? Non nego che andarla a trovare e fare viaggi di notte per andare da lei mi faccia piacere”.

Poi Vittorio, pressato dagli opinionisti, ha detto la sua sulla storia con Katia. Vittorio le ha rinfacciato di avergli mancato di rispetto nella prima settimana, con le parole che ha usato e alcuni atteggiamenti. Katia si è giustificata dicendo che fa parte del suo essere scherzosa e giocherellona, che non ci fosse assolutamente malizia nel suo comportamento. Continua dopo la foto









Secondo Vittorio, inoltre, se i tentatori avessero dato modo a Katia di andare oltre lei lo avrebbe fatto. Queste le parole del ragazzo: “Mi sarebbe veramente piaciuto se i ragazzi single avessero provato un qualcosa verso di lei, si fossero comportati come Javier con Ilaria. Se ti avessero tentata veramente. Il tuo obiettivo era diverso”. Lo scontro è diventato ancora più grande quando è entrata Vanessa, che però ha salutato Katia. Continua dopo la foto





La tentatrice ha difeso a spada tratta Vittorio, iniziando anche a raccontare a Katia come sia fatto il ragazzo. Il fatto che una ragazza che conosce Vittorio da un paio di mesi stesse raccomandandosi con l’ex fidanzata di più di due anni ha fatto sorridere Gianni. Queste le parole dell’opinionista: “Vanessa sembra la fidanzata e dice a Katia come è Vittorio. Cioè tu spieghi a Katia come è fatto Vittorio”. Continua dopo la foto







Anche Tina ha preso le difese di Katia: “Vanessa sta esagerando, adesso far passare lei per una poco di buono e dire delle mani… è anche un contesto giocoso. Sappiamo che ha un carattere vivace, avrà scherzato. Un conto è scherzare, un conto è fare i fatti come ha fatto lui”. Alla fine, Vittorio e Katia si sono abbracciati e lei ha versato qualche lacrima. “Mi dispiace veramente”, ha detto il ragazzo nell’orecchio all’ex fidanzata. Maria ha fatto notare a Vittorio che chiudendo gli occhi nel loro abbraccio ha dimostrato di volerle bene, per cui dovrebbe conservare questo ricordo di loro evitando di cercare di addossare a lei tutta la responsabilità della fine della storia. Katia dopo questa registrazione ha ammesso di essere stata male vedendo Vittorio insieme a un’altra.

