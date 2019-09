Per la gioia di tutto il suo pubblico, Barbara D’Urso è tornata in tv. Prima con ‘Pomeriggio Cinque’, poi con ‘Live – Non è la D’Urso’, dove Carmelita ha ospitato una star internazionale del calibro di Mickey Rourke e riaffrontato l’argomento ‘Caltagirone Gate’ con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo in studio. E ha anche sciolto ogni dubbio sulla presunta relazione con Filippo Nardi che ha dato da sparlare per tutta l’estate.

La conduttrice e regina di Mediaset e l’ex gieffino hanno infatti trascorso giorni di relax nella villa di Capalbio di lei e, a forza di vederli insieme, sorridenti e complici, i sospetti si sono fatti ogni giorno più forti. Ma nell’ultima puntata ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso ha risposto a tutti coloro che da settimane si interrogavano e si chiedevano se fosse fidanzata con Filippo Nardi, coinquilino della casa del Grande Fratello 3. (Continua dopo la foto)









Beh, chi sperava in una storia d’amore rimarrà molto deluso: non c’è alcun flirt in corso tra la conduttrice e Nardi. I due sono legati da grande amicizia pur avendo trascorso gran parte delle vacanze insieme. Non è finita qua, perché sempre durante il suo programma Barbara ha svelato un altro particolare: “Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima”. (Continua dopo la foto)





E Filippo Nardi ha poi precisato: “Era una frequentazione, ma non è andata”. Poi, per chi non avesse seguito la puntata, la D’Urso ha ribadito il concetto in un video ‘di coppia’ postato su Instagram: “Confermo, se ce ne fosse ancora bisogno, che io e Filippo non siamo fidanzati!!! Anzi, a quanto pare, lui mi aiuterà a trovare un addominalato!”. Ma l’attenzione dei fan si è concentrata su altro in quella clip: per molti Carmelita ha un “nuovo aspetto”. (Continua dopo foto e post)







Per molti utenti nel video Barbara D’Urso mostrerebbe labbra e zigomi visibilmente rifatti. Sotto al post, infatti, una marea di commenti come “Labbra rifatte?”, Te le si gonfiate a canotto le labbra, “Hai fatto qualche punturina alle labbra, si vede”, “Il carrozziere ha fatto un buon lavoro”. E ancora, sempre sotto al video social con Nardi: “Zigomi e labbra sono rifatti. Si vede”, “Barbarella sei tutta rifatta, ridicola!”, “Hai le labbra gonfie”, “Ma le labbra sono gonfiate?” e un altro che dà per scontato il ritocchino: “Labbra pompate”.

Bomba Giulia De Lellis, i documenti segreti su Andrea Damante. Il contenuto scottante