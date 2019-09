Flora Canto e la malattia: la moglie di Brignano svela cosa le è successo davvero

Flora Canto, la bella moglie di Enrico Brignano ha passato un’estate difficile. “Oggi è una bella giornata – scriveva il 21 agosto su Instagram – Dopo 10 giorni… finalmente si esce. ❤️È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, GRAZIE A DIO. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi🙄 Vorrei ringraziare pubblicamente il prof. BRACCI per l’amore e la pazienza con cui mi ha curato, tutti gli infermieri e infermiere che mi hanno accudito nel migliore dei modi, la mia dolce famiglia che mi è stata vicino e soprattutto la mia dolce metà..che ha cercato di starmi accanto Pur compensando la mia assenza a casa. Ti amo.. @enricobrignano

Ed ora tanto riposo per cercare di arrivare al meglio all’esperienza lavorativa che mi aspetta a Settembre 🙈quindi devo recuperare velocemente!💪🏻 se dovessi stonare in diretta non me ne vogliate..😅Ed ora finalmente mi godo la mia topolina… senza dubbio la mia migliore cura.❤️ Buona vita a tutti.😉”. Da quel post, ovviamente, tutti i follower avevano scoperto che Flora aveva avuto problemi di salute. Ma nessuno aveva capito di che tipo di problemi si trattasse. Continua a leggere dopo la foto









Ora Flora Canto sta bene ed è tornata in televisione nel cast di Tale e quale show. E ha deciso di spiegare meglio cosa le fosse successo questa estate. Lo ha fatto in un’intervista a Diva e donna. “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia – ha spiegato l’attrice e conduttrice -. Il fegato me l’hanno lasciato, ho pensato che lo devo ‘dare’ a Tale e Quale Show. Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato. Sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi ‘The show must go on'”. Continua a leggere dopo la foto





Insomma, i suoi problemi di salute erano più gravi di quanto si pensasse. Ma Flora è riuscita a superare quel momento tanto difficile e ora è più carica che mai. Il merito è dei medici che hanno saputo curarla alla perfezione ma anche della sua famiglia che le dà tanta forza. Suo marito Enrico e la loro bimba Martina le hanno dato la carica e le sono stati sempre accanto. “Ora la nostra vita è a tre – ha detto a Diva e donna – ma questo ci ha dato quel valore aggiunto che lega la coppia”. Continua a leggere dopo la foto





Flora Canto ha concluso: “Se i genitori sono bravi a equilibrare i rapporti e la quotidianità si può raggiungere anche la perfezione. La vita a tre se gestita nel modo giusto è straordinaria”. E allora, dopo tutte queste belle notizie, non è che arriva anche quella del matrimonio? A Flora l’idea non dispiace. Ma manca l’elemento principale… “Me lo chiedono tutti, non posso farmi la proposta da sola” ha risposto. Chissà se Brignano coglierà il messaggio…

Flora Canto in ospedale: il messaggio della compagna di Enrico Brignano