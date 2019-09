Ricomincia Uomini e Donne e tornano i siparietti trash di Gemma Galgani e Tina Cipollari. Non c’è troppo da stupirsi, ma l’ultimo episodio avvenuto in studio ha del memorabile. “Un’interpretazione unica”, si legge nella didascalia del video pubblicato dall’account ufficiale del dating show che rilancia il video già finito ovunque in rete. La protagonista, nemmeno a dirlo, è la dama torinese che sul finale ha partecipato con le altre signore del parterre alla classica sfilata.

A giudicarle Tina, che aveva il compito di promuoverle o bocciarle. Prima hanno calcato la passerella le più giovani del Trono Over, poi è arrivato il turno di Gemma che, nella gara di seduzione, ha deciso di ispirarsi alla diva per eccellenza, Marilyn Monroe. Naturalmente la dama ha scelto un abito molto simile a quello indossato dall’attrice nel film cult “Quando la moglie è in vacanza”. (Continua dopo la foto)









Vestito simile ma con qualche differenza. Il colore: Gemma ha optato per l’arancio (l’originale e indimenticabile era bianco), per una scollatura meno pronunciata e maniche lunghe. Gemma ha iniziato a sfilare e, una volta arrivata in fondo alla passerella, ecco il getto di aria che ha cominciato a far volare la gonna della dama, che provava a imitare le movenze sexy e imbarazzate di Marilyn Monroe. (Continua dopo la foto)





A quel punto la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che con le loro espressioni non hanno nascosto la sorpresa di vedere la gonna ondeggiare e scoprire un po’ troppo. La Vamp si è addirittura alzata in piedi per guardare meglio: era esterrefatta. Maria De Filippi? L’inquadratura si è spostata sulla padrona di casa, come sempre seduta sulle scale, che per le risate si è sdraiata sul gradino. (Continua dopo foto e post)







Tina Cipollari non smetteva più di ridere. “Oddio!”, ha esclamato mentre Gianni, con le lacrime agli occhi, si è gettato a terra invocando aiuto. “Ma come ti salta in mente di interpretare Marilyn Monroe col vento?!”, l’ha poi rimproverata la bionda opinionista. Parole alle quali la Galgani ha replicato accusando la Cipollari di averle rovinato l’esibizione. E Maria: “La rifacciamo”, mentre partiva in sottofondo la colonna sonora di “Stranger Things”.

