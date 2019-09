“Guillermo, ma che fai?!”. Bianca Guaccero furiosa contro Mariotto

Finalmente sono tornati in auge tutti i programmi della tv generalista. Tutti, nessuno escluso. E senza dubbio uno di quelli che ha fatto subito parlare molto di sé è quello condotto dalla bellissima Bianca Guaccero. In effetti la showgirl ha dato il benvenuto alla nuova stagione di Detto Fatto non con poche polemiche. I fan di Detto Fatto si sono scagliati contro Bianca Guaccero, definendo la nuova stagione come noiosa e sottolineando che la mancanza di Giovanni Ciacci si fa sentire. La conduttrice ha replicato sostenendo di aver vissuto momenti difficili e che cercheranno di migliorare.

Tra i follower c’è anche chi apprezza i cambiamenti e le new entry, Carla Gozzi e Guillermo Mariotto. Ed è proprio lui che in diretta, udite udite, si è addormentato… per finta! Dopo la sigla d’apertura, cantata e ballata dalla conduttrice, Bianca Guaccero ha invitato i telespettatori a scrivere sulle Instagram Stories del profilo social della trasmissione del pomeriggio di Rai Due, riguardo quelli che sono i problemi di coppia e, nel corso della puntata, ha dato qualche consiglio insieme a Giovanna Civitillo. Continua a leggere dopo la foto









Poi si è collegata, grazie alla regia, con Guillermo Mariotto che si trova a Roma nel suo studio. In questa stagione commenterà lo show da spettatore speciale, in modo dissacrante, ma Mariotto ha fatto finta di dormire. Bianca Guaccero è rimasta spiazzata interrompendo immediatamente il collegamento. Dopo tre giorni lo stilista si è già annoiato? La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, è ritornata da Bianca Guaccero a Detto Fatto, dopo essersi sposata. Continua a leggere dopo la foto





L’11 luglio scorso, infatti, il conduttore e la showgirl, famosa per la sua scossa, hanno pronunciato il fatidico sì in una chiesa di Roma alla presenza di parenti e amici più cari. Dopo il matrimonio, Giovanna e Amadeus sono partiti per il viaggio di nozze. La Civitillo è tornata a Detto Fatto con le lezioni di seduzione, dopo aver fallito lo scorso anno con Bianca Guaccero, la quale è stata bocciata da Carla Gozzi. Continua a leggere dopo la foto







La conduttrice, infatti, nonostante i consigli della ballerina, non è riuscita a conquistare nessun uomo durante l’estate. “Sei un caso disperato”, ha commentato Giovanna rivolgendosi a Bianca. In collegamento da Roma, dopo essersi addormentato, Guillermo Mariotto si è reso protagonista di una gaffe. Rivolgendosi alla moglie di Amadeus, ha detto: “Non ti conoscevo. Sei spontanea, dolce, mi dicono che sei in grado di fare una mossa in modo particolare”.

