Emanuele Filiberto di Savoia (nome completo Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria) è un membro di Casa Savoia e un personaggio televisivo, nato e vissuto in Svizzera. Emanuele Filiberto è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. La sua posizione nella linea di successione di Casa Savoia, comunque non riconosciuta dalla Repubblica Italiana, è al centro della questione dinastica, emersa in seguito al matrimonio dei genitori.

A causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d’Italia, Emanuele Filiberto è nato e cresciuto Svizzera e ha fatto il suo primo ingresso in Italia soltanto alla fine del 2002, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio. Emanuele Filiberto è l’unico figlio di Vittorio Emanuele di Savoia. La sua nascita, avvenuta a Ginevra dove il padre viveva in esilio, fu l’occasione per una certa ricomposizione dei dissidi familiari sorti dalla decennale opposizione di Umberto II al matrimonio, celebrato infine senza che ne fosse avvertito, del figlio Vittorio Emanuele con Marina Ricolfi Doria. (Continua a leggere dopo la foto)









Emanuele Filiberto si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie alla partecipazione in alcuni talent, come Ballando con le stelle e anche a L’Isola dei famosi, nonché alla terza edizione di Notti sul ghiaccio insieme a Milly Carducci. La vita privata di Emanuele Filiberto è sempre sotto i riflettori, come è facile intuire vista la sua storia. Si è sposato con Clotilde Courau, attrice francese, nel 2003. La coppia ha avuto due figlie: Vittoria Chiara e Luisa, nate rispettivamente nel 2003 e 2006. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra i suoi flirt si annoverano quelli con Francesca Dellera, con Alexandra D’Andja, stilista cilena. Mentre nel 2010 la clamorosa rivelazione di un affaire con Kate Moss, top model in testa al fashion system mondiale. Dopo il diploma scientifico a Losanna, Emanuele Filiberto frequenta l’Università di Ginevra, iscrivendosi prima ad architettura e in seguito studiando finanza. Per un periodo di tempo ha svolto il lavoro di consulente finanziario e a soli 26 anni ha lanciato il fondo d’investimento Altin. Ha lavorato cinque anni per la Republic National Bank e in seguito cinque anni per la Syz Bank. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2002, appena ha potuto entrare in Italia, ha preso parte ad uno spot per la Saclà. Nel 2008 Emanuele Filiberto ha anche avuto una breve avventura in politica candidandosi per la Camera dei deputati. Tenta nuovamente nel 2009 per le elezioni europee. Nel 2019 partecipa ad Amici Celebrities indossando la maglia della squadra Blu. Emanuele Filiberto è alto 1,80 m per 79 kg di peso. È nato a Ginevra il 22 giugno 1972.

