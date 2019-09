Laura Torrisi deve la sua grande popolarità grazie al Grande Fratello. Allora sconosciuta, la giovane Laura partecipa all’edizione del 2006, dove arriva in semifinale ed esce con il 50% dei voti. Nonostante tutto il so volto resta impresso nei telespettatori del reality show e così inizia farsi strada nel mondo dello spettacolo. Prima le ospitate in tv, poi la grande occasione grazie a Leonardo Pieraccioni, che la scrittura per la parte da protagonista del film ‘’Una moglie bellissima’’.

I due lavorano insieme e scocca la scintilla. Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni si fidanzano e nel 2010 nasce la figlia Martina. Nel 2014 la coppia si spara e lo annuncia con un comunicato. ‘’“In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. (…) Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo’’. (Continua a leggere dopo la foto)









Laura Torrisi ha rivelato di aver affrontato la separazione in maniera intelligente per il bene della figlia, proprio per questo lei e Leonardo Pieraccioni hanno continuato a fare le vacanze insieme e a rendersi il più possibile presenti entrambi all’interno della vita della bambina. “Persone come me hanno speranza solo con le crocerossine – aveva spiegato l’attore sulla fine della relazione con Laura Torrisi – Alcune nostre liti le ho messe nei film: la moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l’aurora boreale. Quante volte Laura me l’aveva chiesto?’’. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Lei era perfetta, fisicamente, mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del pizzicagnolo e vivere in campagna. Una così non mi ricapita più”. Nel 2017 Laura Torrisi ha iniziato una relazione con l’ex pilota di rally Luca Betti, ma dopo un anno si sono lasciati. Nel 2009 Laura Torrisi esordisce come attrice sul piccolo schermo, con la miniserie in sei puntate ‘’L’onore e il rispetto – Parte seconda’’. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel 2010 torna sul grande schermo, con il film commedia Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile e recita nella miniserie di Canale 5 Il peccato e la vergogna. Nel 2017 diventa una dei nuovi protagonisti della quarta stagione della fiction Le tre rose di Eva, mentre nel 2018 recita in Furore – Il vento della speranza. Nel 2019 entra nel cast del programma Mediaset ‘’Amici celebrities’’. Laura Torrisi è nata a Catania nel 1979, ma è di Prato d’adozione. È alta 173 centimetri e pesa 55 chili.

