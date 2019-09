Gemma Galgani è la regina del trono over di Uomini e Donne. Come previsto, la dama, 69 anni, è tornata in studio per la nuova edizione del dating show, che è ripartito lunedì 16 settembre e, altra cosa data per scontata, sono subito state scintille con Tina Cipollari. ‘Colpa’ di Maria De Filippi stavolta: la padrona di casa di Uomini e Donne ha mostrato al pubblico una clip realizzata con il cellulare dalla Galgani che, soprattutto nella prima immagine appare con il viso particolarmente segnato.

Sembra diversa da come poi la si vedrà in studio, durante la puntata. I commenti perfidi, anche sui social, sono arrivati puntuali. Soprattutto quelli sui presunti ritocchi estetici. Ma indovinate chi è stata la prima a notare la differenza e a scagliarsi duramente contro la dama per eccellenza del trono over. Ovvio, Tina Cipollari.









La Vamp e opinionista storica della trasmissione di Canale 5 (e da sempre "nemica giurata" di Gemma) non si è trattenuta. "Oddio ma è lei? Mamma mia ma sembra un animale", ha detto. A quel punto Maria De Filippi ha cercato di giustificare la cosa sottolineando la bassa qualità delle immagini realizzate con il cellulare, ma Tina ci è comunque andata giù pesante. Il solito, insomma.





Vero è, però, che una volta entrata in studio Gemma Galgani sembrava una donna diversa, più giovane e fresca rispetto a quella apparsa sullo schermo. Trucco e luci hanno reso sicuramente reso il suo volto più luminoso e levigato ma in sua difesa va detto che quella clip in cui Gemma sembra anche particolarmente stanca è stata girata tempo fa, a inizio estate. Poi ha avuto modo e tempo per riposarsi.







Le voci sui presunti ritocchini estetici di Gemma non sono nuove. Nel 2016 la dama si è sottoposta a un intervento ai denti per migliorare il suo aspetto ma lo ha fatto davanti le telecamere, nel corso di "Selfie" il programma condotto da Simona Ventura su Canale 5. Nel corso degli anni, però, i rumor (e le critiche, come le ultime per la foto in bikini) non l'hanno mai abbandonata. E dire che la nuova stagione di UeD è appena cominciata…

