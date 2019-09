“Ma cosa hai fatto”. Fedro torna in tv, l’ex gieffino da Barbara D’Urso è irriconoscibile

Nell’edizione numero 3 del Grande Fratello, Fedro Francioni è uno di quelli che ha fatto la differenza. Simpatico, battuta sempre pronta, è rimasto nell’immaginario collettivo come un dei visi buoni e belli di quell’era ormai passata della televisione. Televisione che lo ha riaccolto, precisamente nel salotto di Pomeriggio 5. L’ex gieffino si è presentato alla corte di Barbara d’Urso diverso dai suoi esordi sul piccolo schermo: ha perso numerosi chili e porta una lunga barba. Fedro è intervenuto nel dibattito sulle diete e non ha fornito molti dettagli sulla sua vita privata.

Fedro Francioni ha però chiarito che è riuscito a perdere peso grazie al figlio, "Ho un bimbo di tre anni: è la dieta migliore, corri tutto il giorno e gli stai dietro". l piccolo si chiama Gianfilippo e fa spesso capolino sul profilo Instagram di Fedro, che è felicemente impegnato da diversi anni. Non è chiaro se Francioni sia convolato a nozze oppure no: quel che è certo è che ha una vita privata serena e appagante.









Fedro, 50 anni oggi, è visibilmente dimagrito rispetto ai tempi della sua partecipazione al reality, oltre sedici anni fa. "Come hai fatto? Non ti riconosco più", scherza Barbara d'Urso al suo ingresso. "Ma no, è la maglietta nera", ride lui, che poi parla del figlio. E boccia il metodo Panzironi, di cui si sta discutendo in studio: "Una stron***a". Dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello – quella vinta da Floriana Secondi ma che vedeva nel cast anche Luca Argentero – Fedro Francioni si è allontanato dal mondo dello spettacolo.





Ha preferito dedicarsi ad altro e da sei anni lavora come speaker radiofonico a Radio Piter Pan, emittente veneta. Nato a Terni il 26 luglio 1969, Fedro è figlio di una dietologa e di un geologo e prima di iniziare la sua avventura nel Grande Fratello ha praticato rugby a livello agonistico per 15 anni, prima con il CUS Roma e poi in serie B con il Reggio Emilia.







La partecipazione al reality di Canale 5 è avvenuta per la scommessa con un’amica, un anno prima, Fedro era stato piantato sull’altare dalla fidanzata. Fu costretto ad abbandonare il programma a causa di un lutto in famiglia.

