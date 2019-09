“Ero malata”. UeD, Teresa Cilia gela tutti: la verità sull’addio alla trasmissione

Uomini e Donne senza pace. L’estate infuocata vissuta dai protagonisti del programma di Maria De Filippi non si ferma. Al centro delle polemica c’è sempre lei: Teresa Cilia. Contro ogni aspettativa, nel corso della registrazione di ieri, la padrona di casa Maria De Filippi ha deciso di intervenire in merito alle polemiche che hanno visto coinvolta la sua collaboratrice Raffaella Mennoia. In seguito a tali frecciatine, però, è tornata sull’argomento anche Teresa Cilia, la quale ha fatto una confessione inaspettata su Uomini e Donne e sulla sua malattia.

La ragazza, infatti, satura delle continue polemiche sul suo conto e dei pettegolezzi fasulli, ha deciso di intervenire per spiegare, una volta per tutte, le vere ragioni che l'hanno spinta a lasciare il programma.Ieri pomeriggio Maria De Filippi si è resa protagonista di interventi molto pungenti nel corso della registrazione di Uomini e Donne. La conduttrice, infatti, ha sbottato contro alcuni suoi ex collaboratori accusandoli di essere ingrati e irriconoscenti.









La De Filippi ha detto che ci sono state persone le quali hanno rifiutato di lavorare con lei perché esigevano una paga più alta. Non riuscendo ad ottenerla si sarebbero scagliati contro la produzione. Nonostante i nomi non siano mai trapelati, i riferimenti all'ex tronista siciliana risultano alquanto palesi. Proprio per tale ragione, Teresa Cilia ha svelato i veri motivi che l'hanno spinta a lasciare il programma ed ha tirato in ballo la sua malattia.





La ragazza, infatti, ha registrato alcune Instagram Stories nelle quali ha chiarito la situazione. L'ex tronista ha spiegato di essere stata costretta a lasciare il lavoro nel programma della De Filippi per due motivi. Il primo risiedeva nel fatto che, considerando le spese che aveva a Roma, non era in grado di andare avanti a quelle condizioni, pertanto, in modo estremamente garbato, ha fatto presente la questione. A confermare la sua versione dei fatti c'è anche lo screen di un messaggio mandato all'epoca a uno degli autori del programma.









Successivamente, Teresa Cilia ha gelato tutti nel momento in cui ha spiegato il secondo motivo, ovvero, il ritorno della sua malattia. Poco prima, infatti, era andata a fare dei controlli e, purtroppo, i medici le dissero che il tumore fosse tornato, pertanto, non avrebbe potuto affrontare un altro anno così stressante. Fortunatamente, però, in seguito è emerso che si fosse trattato di un errore.

