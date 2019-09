Il pubblico di Uomini e Donne non ha sicuramente dimenticato Ginevra Pisani. La bella napoletana corteggiava Claudio D’Angelo che, alla fine del suo percorso, l’ha scelta. La loro storia d’amore è durata 2 anni ed è finita a gennaio scorso, come aveva fatto sapere lei tra le Storie di Instagram. “[…] Qualche giorno dopo il nostro viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al nostro rapporto. Le ragioni? Grandi mancanze da parte di Claudio che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose e inaccettabili ai miei occhi”.

"Sono stati due anni ricchi di emozione, di viaggi, ma soprattutto di tanto amore, rispetto e fiducia – proseguiva Ginevra -. Infatti mi reputo molto fortunata perché con Claudio posso dire di aver vissuto un grande primo amore […] credevo potesse esistere il per sempre, purtroppo però i sogni non sempre si avverano ho dovuto trovare il coraggio per lasciare qualcosa che non mi faceva più essere felice né amata".









Era stata proprio Ginevra a mettere un punto, tanto che poco dopo il suo sfogo Claudio era intervenuto con un lungo post in cui si parlava di uno dei momenti più difficili della sua vita: "Dio solo sa quanto ho lottato in queste ultime settimane, ho cercato di capire, di trovare dentro di me le risposte, mi hai visto piangere con i tuoi occhi più volte, ma davanti ad una persona che vuole andare niente conta più", scriveva l'ex tronista.





Ora si torna a parlare di Ginevra, che è nata a Napoli nel 1988, perché c'è una grossa novità. Non riguarda la sfera sentimentale (di cui non si sa molto dopo la rottura con Claudio), ma quella lavorativa: l'ex corteggiatrice di UeD sarà infatti una delle nuove professoresse de L'Eredità, che tornerà il 25 settembre alle 18.40 su Rai Uno con Flavio Insinna al timone. Ma la Pisani non è l'unica new entry nel cast del seguitissimo game show della Rai.





Alla ex corteggiatrice, diplomata al liceo scientifico, ballerina di danza classica e moderna che vanta anche una partecipazione nel film di Sorrentino ‘Loro’, si aggiungeranno anche Daisy Mancini, 25enne di Aosta, Federica Calemme, 23enne napoletana e Sara Arfaoui, 24enne tunisina. E anche queste ultime , proprio come la Pisani, non sono ragazze nuove al mondo dello spettacolo.

