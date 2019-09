Annoverato tra i migliori difensori degli anni 1980 e 1990, Ciro Ferrara nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Napoli e Juventus, conquistando 7 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA, 5 Supercoppe italiane, 1 UEFA Champions League, 1 Supercoppa UEFA, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Coppa Intertoto. I 7 campionati vinti lo collocano tra i giocatori più decorati nella storia della Serie A.

Nel 1997 è stato incluso nella squadra dell'anno ESM e candidato al Pallone d'oro, classificandosi 33esimo. A quattordici anni venne costretto momentaneamente in carrozzella dalla sindrome di Osgood-Schlatter, e ripresosi esordì in Serie A con il Napoli il 5 maggio 1985, allo Stadio San Paolocontro la Juventus, partita del campionato 1984-1985. Nel 1991, dopo la cessione di Diego Armando Maradona, divenne capitano del Napoli. Nell'estate del 1994 viene ceduto alla Juventus, dove ritrova Marcello Lippi il quale già lo aveva allenato a Napoli. Pagato 9,4 miliardi di lire, contribuisce con un rendimento eccellente alla vittoria dello scudetto, il terzo della sua carriera, e della Coppa Italia, la seconda per lui.









L'anno successivo vinse ai rigori la Champions League, allo Stadio Olimpico di Roma contro l'Ajax di van Gaal, realizzando il primo penalty per la Juventus. Ciro Ferrara ha sempre preferito il calcio, ma nel 2017, quando la separazione dalla moglie Paola, madre dei suoi tre figli, Benedetta, Giovanbattista e Paolo diventò ufficiale, esplose il gossip intorno all'ex difensore di Napoli e Juventus. Rumors nati per la sua amicizia, rimasta tale con la giornalista Federica Fontana. Insieme alla sua famiglia, nel 2004 è comparso in una serie di spot televisivi dello yogurt Danette della Danone.





"In realtà doveva girarlo soltanto Ciro, è lui il vip in casa Ferrara. Gli hanno accostato un'attrice, ma non emergeva l'idea della famiglia. Poi il regista, vedendo una nostra foto, ha pensato di scritturarci tutti, bam­bini compresi", aveva raccontato la moglie Paola. Insieme hanno avuto tre figli: Benedetta, Giovanbattista e Paolo. Quest'ultimo, dopo una breve parentesi nel mondo del calcio, ha preso tre lauree e lavora per una grande azienda di consulenza. Dalla stagione televisiva 2015-2016 è commentatore e opinionista tecnico per Premium Calcio.





Presenza fissa a ‘Tiki Taka’ come opinionista, Ciro Ferrara è stato anche allenatore di Juventus, Nazionale Under-21, Sampdoria e Wuhan Zall. Nel 2019 Ciro Ferrara partecipa alla prima edizione di Amici Celebrities insieme a un cast ricco di vip. È nato a Napoli l’11 febbraio 1967, nel quartiere di Posillipo. È alto 180 centimetri e pesa 75 chili.

