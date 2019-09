Caterina Balivo è sempre più bella. La conduttrice, che è amatissima anche sui social, è da poco tornata al timone di “Vieni da me”, il salotto televisivo di Raiuno che quest’anno festeggia il suo secondo anno di vita. Nell’ultima puntata andata in onda, Caterina ha ospitato uno degli attori più fascinosi: Daniele Liotti, il protagonista della fiction “Un passo dal cielo”. Liotti, 48enne romano, piace da impazzire al pubblico femminile, anche per la sua simpatia e si è sottoposto volentieri all’intervista della cassettiera e rivelato così i suoi lati più privati.

Ha raccontato del legame speciale coi suoi fratelli, che sono tutti musicisti, e di come suo padre li abbia influenzati nella loro carriera artistica. Ma non ha nascosto l’esordio in un circo con tanto di “figura di m…”, per colpa di un’elefantessa emotiva. Insomma, oltre a rimanere incantato dalla sua bellezza il pubblico della Balivo ha anche faticato a trattenere le risate. (Continua dopo la foto)









Poi un momento dolcissimo. Quando cioè Daniele Liotti ha parlato della compagna, Cristina D’Alberto. “Tra noi è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista. Ci siamo riconosciuti subito e poi da lì è venuto naturale mettere su famiglia”. Daniele e Cristina hanno una figlia di 2 anni, Beatrice, e Liotti è anche papà di Francesco, avuto da una precedente relazione, che ha recitato nella fiction “La compagnia del cigno”. (Continua dopo la foto)





Ma se Daniele Liotti ha incantato tutti, può dirsi lo stesso della padrona di casa. E non solo per il look, che a giudicare dai commenti dei fan è stato azzeccatissimo, ma anche per il nuovo taglio di capelli che in effetti le dona molto. Caterina si è presentata in puntata con una camicia in seta nera dallo scollo profondo e ampi pantaloni bianchi con banda nera verticale nel mezzo. (Continua dopo foto e post)







“Ti sto guardando oggi sei vestita al top”, “Oggi stupenda”, “Che classe”, “Doppio wow!”, si precipitano a commentare il post in cui la Balivo annuncia il suo ospite i fan. E che dire del suo nuovo caschetto? L’aveva svelato poco prima sempre su Instagram e anche in quell’occasione i complimenti erano arrivati a pioggia: “Stai benissimo”, “Taglio top”, “Look meraviglioso, ti dona moltissimo”, si legge sotto al post. Insomma, Caterina Balivo non ne sbaglia una.

