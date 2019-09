Ma che fine hanno fatto Ilaria Teolis e Massimo Colantoni di Temptation Island? Dalle ultime notizie, lui ha voltato pagina dopo la fine della lunga storia d’amore con Ilaria. Massimo si è fidanzato con una tentatrice del programma, Sonia Onelli. Proprio quella Sonia che aveva fatto capitolare un altro protagonista del docu reality, Arcangelo, che si era invaghito di lei al punto da provare a baciarla, dimenticandosi completamente della fidanzata Nunzia nell’altro villaggio.

Massimo e Sonia sono una coppia: sui rispettivi profili Instagram hanno da poco pubblicato due post che tolgono ogni dubbio. "Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze. Prendetevi chi si ubriaca di emozioni e vi contagia di gioia", ha scritto lei a corredo della foto con lui su un gonfiabile. Anche Massimo ha voluto ufficializzare il fidanzamento sui social con una foto e questa dedica: "Come fosse domenica con te…".









E Ilaria Teolis? È ancora single dopo la fine dell'amore con Massimo ma sembra rinata. E anche un po' diversa da come ce la ricordavamo. Intanto ha partecipato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia (insieme a Nunzia Sansone) e le foto del red carpet hanno scatenato gli utenti dei social. Lei si è giustificata dicendo di aver voluto cogliere subito questa opportunità e sottolineato di essere stata invitata dall'organizzazione e di non aver preso un centesimo.





Ciò nonostante su Twitter molti utenti si sono scatenato contro il festival che ha deciso di invitare i personaggi provenienti da Uomini e Donne e in generale dai reality show. Ma non è finita qui. Ora, dopo Venezia 76, Ilaria ha conquistato la passerella davanti ai fotografi a Milano. La 24enne, scrive il sito Gossip.it, è stata tra le più ammirate alla presentazione della collezione A/I 2019 di Sandro Ferrone.







L’ex volto di Temptation Island ha sfoggiato un look ricercato e un make up impeccabile, ma sembra un po’ diversa. I tratti più sensuali e ammiccanti, le labbra più pronunciate e turgide rispetto a pochi mesi fa. Insomma, dopo il reality è “sbocciata”. Se prima lavorava da “Di Gusto Street Food” a Roma, la sua attività di ristorazione aperta con i cugini, ora sembra lanciatissima. Su Instagram, per esempio, sponsorizza prodotti e conta quasi mezzo milione di follower.

