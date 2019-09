La nuova stagione del trono over è iniziata con nuovi colpi di scena e che hanno riportato alla luce vecchi rancori in alcuni dei protagonisti. Ospiti in studio nella puntata del 17 settembre, Noel e Stefano, pronti a raccontare come sta procedendo la loro frequentazione al di fuori degli studi televisivi.

Ricordiamo che Stefano era uscito nella scorsa stagione dal dating show di Maria De Filippi con Pamela, aveva poi rotto la relazione con quest’ultima, non senza polemiche e recriminazioni. Solo successivamente si era legato all’ex dama Noel. Un ritorno e una lite furibonda nella puntata di Uomini e Donne, tornato in onda lunedì scorso, dopo la pausa estiva. Il Trono Over ha regalato scontri accesi e novità inaspettate al pubblico attento di Canale5 che assisterà a nuovi colpi di scena. (Continua a leggere dopo la foto)









In studio arriveranno David e Cristina, la dama racconterà che il loro rapporto si è incrinato già in Sardegna, dopo Temptation Island. In hotel infatti i due avrebbero litigato ferocemente, portando Cristina ad andare via, la ragazza sottolineerà che David ha voluto fare la vittima nel reality di Canale5. Non solo, l’ex dama ha confessato di essere stata vittima di veri e propri insulti da parte del cavaliere. “Mi dava della pezzente, della zingara. Mi chiamava pezzente, maledetta”, ha raccontato, scatenando ovviamente la reazione del 41enne. (Continua a leggere dopo la foto)





La discussione tra David Sacrantino e Cristina Incorvaia è durata un bel po’, finché i due non sono arrivati a lanciarsi accuse molto pesanti che stanno facendo parlare tutto il web. Immediato, quindi, l’intervento di Maria De Filippi che, dopo aver ricordato a Scarantino di aver amato la donna che in quel momento stava offendendo, temendo probabilmente che la situazione potesse ulteriormente degenerare. ha invitato i due ad uscire dagli studi di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)





Non solo. Oltre alla lite ci sarà un gradito ritorno. In studio arriveranno Jara Gaspari e Nicola Balestra. La coppia che a giorni darà alla luce un figlio, un maschietto per la precisione, racconterà nel Trono Over come procede la loro storia d’amore. Nello studio del Trono Over sottolineeranno di essere felici e di attendere con trepidazione la nascita di loro figlio, Jara parlerà anche del padre che sarebbe molto contento di Nicola. Jara Gaspari e Nicola Balestra che avevano abbandonato la trasmissione con il progetto di porre le basi per una relazione solida, tanto che dopo poco tempo insieme non hanno fatto mistero di essere pronti alla convivenza e all’arrivo di un figlio.

