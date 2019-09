Ilary Blasi senza limiti: alla conferenza stampa di Eurogames si presenta così. A nessuno sfugge il dettaglio

Addio, estate e bentornato autunno. Non è ancora ufficialmente entrato ma per noi, quando ricominciano i programmi televisivi, è la fine. Dell’estate, ovvio. Tra i programmi più attesi di questa nuova stagione, c’è senza dubbio “Eurogames”, la versione rinnovata della celeberrima trasmissione che ha spopolato negli anni ’90 “Giochi senza frontiere”. Si inizia giovedì 19 settembre 2019 su Canale 5. Chi condurrà? Alvin e Ilary Blasi che martedì 17 settembre hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma.

Partirà giovedì 19 settembre su Canale 5 e a presentarlo ci saranno Alvin e Ilary Blasi, che ieri pomeriggio hanno preso parte alla conferenza stampa organizzata a Milano per la presentazione. Il nuovo format, come l’originale a cui si ispira, prevede lo scontro tra squadre provenienti da nazionalità diverse, che si sfideranno in differenti giochi, per 6 puntate. Sì, Eurogames durerà solo 6 puntate ma ci sarà da divertirsi e da emozionarsi. Continua a leggere dopo la foto









Durante la conferenza stampa, ovviamente, gli occhi erano tutti puntati su Ilary che, dopo le vacanze, sembra più in forma che mai. La Blasi, per la conferenza stampa di Eurogames, ha scelto un abito super femminile che ha messo bene in evidenza le sue forme perfette. L’abito, longuette, era bicolore sui toni del beige e del marrone. Firmato Dsquared2, metteva bene in risalto il seno esplosivo della moglie del Pupone. Super femminile e bellissima, è stata lei la più ammirata dell’evento. Continua a leggere dopo la foto







Per completare il suo look già perfetto, ha scelto dei sandali nude con tacco a spillo, gioielli preziosi e capelli sciolti ondulati. Dopo l’incidente hot qualche giorno fa a “Verissimo”, la signora Totti questa volta ha evitato gli spacchi vertiginosi, preferendo puntare sul seno. E comunque diciamolo: qualunque cosa indossi, Ilary è splendida. Ma come farà a più di 37 anni a essere così bella? Beata lei. Di certo anche il fare un lavoro che le piace la aiuta a essere bella… La felicità rende più belli, lo sapevate?





“Sono molto entusiasta di questo progetto, ci credo molto, mi ha sempre divertito – ha spiegato la conduttrice durante la conferenza stampa di Eurogames. Rappresenta un po’ l’infanzia della nostra generazione e mi piaceva l’idea di riportare una tv degli anni ’80-’90, un appuntamento da vedere tutti in famiglia, che ai tempi d’oggi può sembrare un’idea po’ obsoleta, antica, ma che io invece trovo molto bella”.

“Io non ho la farfallina”. Ilary Blasi senza freni a Verissimo, Silvia Toffanin fatica a contenerla