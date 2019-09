Gianni Sperti è uno degli opinionisti storici di Uomini e Donne. Da anni siede al fianco di Tina Cipollari nello studio di Maria De Filippi e ormai tutti lo associano al noto dating show di Canale 5 ma la notorietà è arrivata parecchio tempo prima. I meno giovani ricorderanno senza dubbio quando Gianni era un affermato ballerino. Fin dagli anni Novanta, Sperti ha danzato in alcune delle più importanti trasmissioni di Canale 5. Una tra tutte, “Buona Domenica”, dove poi ha conosciuto Paola Barale che nel 1998 è diventata sua moglie.

Nato a Manduria nel 1973, è cresciuto a Pulsano, in provincia di Taranto, e fin da piccolo ha studiato danza a livello professionale. Il suo debuttato in televisione è avvenuto nel lontano 1995, quando prese parte al corpo di ballo di “La sai l’ultima? VIP”, prima trasmissione di una lunga serie che ha visto l’attuale opinionista tra i ballerini. (Continua dopo la foto)









Gianni Sperti ha anche ballato a “Stelle sull’acqua” e a “Il grande bluff” e, come detto, a “Buona Domenica”, dove è rimasto fino alla fine del 2000. È a partire da quegli anni che avviene la sua svolta lavorativa, prima nel cast di Amici poi in quello di Uomini e Donne dove ancora oggi resta uno dei principali protagonisti, insieme all’amica e collega Tina Cipollari. (Continua dopo la foto)





Nel 2017 Gianni Sperti ha anche realizzato il suo sogno nel cassetto, ovvero quello di conseguire la laurea in Economia Aziendale. Un traguardo, questo, che ha subito condiviso con i suoi tanti follower. Che però non conoscono ancora alcuni dettagli della sua vita privata. Per esempio il suo orientamento sessuale, sul quale mantiene da sempre il più stretto riserbo. (Continua dopo le foto)







In realtà, dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale, Gianni ha mantenuto un basso profilo dal punto di vista sentimentale. E, per quanto possibile, si è tenuto fuori dal gossip, cercando di far trapelare il minimo riguardo alla sua sfera privata. Ma c’è un’altra curiosità che, ci scommettiamo, i fan ignorano. Gianni non è il suo vero nome: all’anagrafe è Ambrogio Sperti. Dite la verità, lo sapevate?

