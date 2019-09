“Ma è vietato!”. Serena Enardu, è successo nelle ultime ore a Temptation Island Vip

Continua il viaggio nei sentimenti per Serena Enardu e Pago. La coppia sta cercando risposte a Temptation Island Vip anche se non mancano le difficoltà, come abbiamo visto anche nella seconda puntata del programma. “Ogni tanto penso che dall’altra parte c’è Pacifico e mi piacerebbe sapere come sta – ha detto lei ad Alessia Marcuzzi al momento del falò – Penso che abbia fatto fatica a integrarsi, è una persona solitaria. Me lo immagino ancora solo. Penso tu non abbia video per me”.

Invece, un video c’è e mostra il compagno lamentarsi del loro rapporto: “Io non parlo ma nemmeno lei lo fa. Alla terza risposta secca, mi stufo anch’io”. E Serena, che stoppa il filmato: “Deve dire la verità. Il mio divano ha la sacra sindone di Pacifico”. Ma Pago è un fiume in piena: “Quando arrivo all’aeroporto, viene a prendermi ma nemmeno mi guarda, è concentrata sul telefono. Passiamo giorni terribili, poi devo andare via e restiamo così”. (Continua dopo la foto)









Ovviamente non sappiamo come andrà a finire tra la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante, ma come è noto Temptation Island Vip non va in onda in diretta. È registrato, dunque le coppie sono già tornate a casa. Il regolamento, tuttavia, impedisce ai protagonisti di usare i social prima della fine del reality per evitare fughe di notizie, ma a quanto pare Serena l’ha violato. (Continua dopo la foto)





Dopo giorni di silenzio (da quando cioè è iniziata la sua avventura in Sardegna), la Enardu è riapparsa su Instagram. La bella sarda ha infatti pubblicato due scatti che la ritraggono con il figlio e con la sorella Elga, anche lei ex tronista di Uomini e Donne, e molti hanno fatto notare che la condivisione di quelle immagini da parte di Serena sarebbe una palese violazione del regolamento di Temptation Island Vip. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Felicità sei tu ♥️ Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 16 Set 2019 alle ore 3:11 PDT

Visualizza questo post su Instagram Hello!😬 Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 16 Set 2019 alle ore 4:37 PDT



Anche Pago, a dire la verità, ha già fatto capolino su Instagram nonostante il regolamento parli chiaro. Il cantante aveva lanciato chiari indizi pubblicando dei video nelle IG Stories in cui lasciava intendere di essere stato tradito e chiedeva ai suoi follower se una donna va perdonata. Quindi il viaggio nei sentimenti per loro sembra essersi concluso nel peggiore dei modi, anche se la certezza la avremo solo alla fine.

Temptation. Er Faina mollato in diretta da Sharon: “Vaffa…”. Poi accade qualcosa di mai visto