È tornato in tv anche ‘Detto Fatto’. La trasmissione pomeridiana di Rai 2 dedicata a tutorial beauty e consigli di lifestyle, che vede ancora una volta Bianca Guaccero al timone, è ripartita lunedì 16 settembre e con tante novità, a partire dal cast. A fianco della bellissima conduttrice di Bitonto ci sono infatti due new entry: Carla Gozzi e Guillermo Mariotto, che si occuperanno dei cambi look degli ospiti. Lei, Bianca, per il debutto della sua seconda stagione nel programma che fu di Caterina Balivo ha scelto un look total white.

Ha optato per un elegante look total white, caratterizzato dal cosiddetto ‘trench- dress’. Nel dettaglio, ha scelto un modello senza maniche con l’abbottonatura doppio petto e delle spille da balia sul mini spacco della gonna e per completare l’outfit ha sfoggiato stivali bianchi con il tacco basso e quadrato in stile anni ’60 e tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati. (Continua dopo la foto)









Ma tra le novità di questa edizione c’è anche un obiettivo preciso che Bianca Guaccero ha spiegato al pubblico: spingere gli spettatori ad accettarsi così come sono, imparando dunque ad amare i propri difetti e le proprie imperfezioni. È proprio per questo motivo che durante la prima puntata ha deciso di togliersi le coppe del reggiseno per celebrare così la bellezza naturale. (Continua dopo la foto)





Tutto in diretta: un inno all’accettazione di se stessi come dimostra anche l’hashtag lanciato appositamente per l’occasione, #seicomesei. E chi meglio della padrona di casa poteva dare il buon esempio? “Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima – ha detto Bianca togliendo le coppette del reggiseno – io sono così. Non me ne importa niente. Prendere o lasciare”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Mostrati come @biancaguacceroreal #cosicomesei 🤗 #dettofattorai Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai) in data: 16 Set 2019 alle ore 6:31 PDT



“Io voglio lanciare un hashtag importante – ha proseguito Bianca Guaccero nell’illustrare il suo obiettivo in fatto di ‘body positive’ – ci piaci #cosicomesei, perché voglio che insieme a voi arrivi questo messaggio alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliate. Mostratevi per come siete, con orgoglio”.

