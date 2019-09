Stefano De Martino, il dettaglio hot a ‘Stasera tutto è possibile’ non passa inosservato

Dopo quattro edizioni che hanno visto alla guida Amadeus con grande successo, ‘Stasera tutto è possibile’ cambia volto e si affida a uno dei giovani volti emergenti della Rai, Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez ed ex ballerino di ”Amici di Maria De Filippi”. La prima puntata è andata in onda il 16 settembre, alle 21.30 e si sono stati ospiti di alto livello per il debutto del ballerino in prima serata su Rai2.

Simona Ventura, Raul Cremona, il Mago Forrest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, The Jackal e Ariadna Romero sono stati i primi a sfidarsi a Stasera tutto è possibile. ”Amadeus è un numero uno della televisione commenta De Martino io non mi sento un conduttore, preferisco il varietà in tutte le sue sfumature. Cercherò di essere fedele a me stesso e ai miei modi, anche magari sporcati da qualche errore, senza schemi prefissati”, aveva detto il conduttore durante la conferenza di presentazione. (Continua a leggere dopo la foto)









E sembra che il pubblico abbia apprezzato la sua conduzione. Non solo. Durante la prima puntata di ”Stasera tutto è possibile”, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare anche quel dettaglio sexy che ha rapito l’attenzione: Twitter è stato inondato di complimenti per il suo lato B. “Diventi patrimonio dell’Unesco”, “Una meraviglia”, “La perfezione esiste”, sono solo alcuni dei cinguettii lanciati in rete durante la messa in onda del programma. (Continua a leggere dopo la foto)





Il popolo dei social ha tuttavia dimostrato di apprezzare, a sorpresa, il ballerino nei panni di conduttore: “De Martino come conduttore è approvatissimo, non l’avrei mai detto”, si legge ad esempio su Twitter. “Comunque Stefano se la cava bene. Non pensavo e invece devo ricredermi”, il cinguettio di un altro telespettatore. (Continua a leggere dopo la foto)





Anche Belen Rodriguez ha seguito il marito in televisione durante il suo debutto in ”Stasera tutto è possibile”. La showgirl argentina ha postato numerose storie, sul suo profilo Instagram, in cui, riprendendo la televisione, rideva di gusto delle battute dei vari concorrenti. “Sei bello e bravo tu!”, il dolce messaggio al marito.

