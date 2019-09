Gabriele Pippo è il primogenito del comico e attore Pippo Franco, all’anagrafe Francesco Piippo e della seconda moglie, la cabarettista e attrice teatrale Piera Bassino. Dal padre ha preso la passione per il mondo dell’arte e in particolare della musica, tanto che dopo aver studiato ed essersi specializzato in musica elettronica è diventato un produttore professionista. Come si legge sul suo account Instagram, infatti, Gabriele Pippo è ”Producer / Sound Designer / Engineer”.

È diventato famoso per aver partecipato alla seconda edizione di Temptation Island vip insieme alla fidanzata Silvia Tirado. Lo showman del Bagaglino ha preferito non esprimersi riguardo la partecipazione del figlio a questa trasmissione che appartiene a quel genere di televisione che lui non ama affatto. “Sono sicuro che Gabriele avrà i suoi motivi per parteciparvi – ha spiegato in una intervista a Il Tempo – . E in ogni caso ne uscirà rafforzato”. Pippo Franco, quindi, crede fermamente che la partecipazione di Gabriele Pippo a Temptation Island possa servigli da lezione ma, riguardo le dinamiche del reality show di Canale 5, ha qualcosa da rimproverare al programma. (Continua a leggere dopo la foto)









“Certo, se riuscirà a sopravvivere potrà vantarsi di aver fatto un’esperienza estrema – ha continuato a dire Pippo Franco – . Sfido chiunque ad entrare in un programma del genere e uscirne vivo! Poi non so cosa sta provando (Gabriele, ndr) adesso perché non posso parlarci: gli hanno tolto il cellulare ed è in totale isolamento come se fosse un carcerato…”. Pur non in accordo con questo genere di tv, però, lo showmanha ammesso che la scelta del figlio di entrare a far parte del cast di Temptation Island Vip corrisponde esattamente al loro concetto di amore. (Continua a leggere dopo la foto)





“Per me amare vuol dire costruire l’indipendenza delle persone che ho accanto. Così ho fatto con Gabriele che ha preso questa decisione in totale autonomia – ha spiegato – . Non giudico la sua scelta ma mi sento di dire che in un certo senso assomiglia al nostro modo di vivere: se conosci te stesso non hai paura di nulla, nemmeno di Temptation Island…”. Gabriele Pippo è riuscito a farsi le ossa all’estero, dove avuto la possibilità di lavorare con grandi nomi della musica elettronica. Il suo nome, inoltre, è stato spesso accostato ad alcuni dai rapper più importanti della scena musicale italiana. Attualmente Gabriele vive a Roma, dove gestisce anche un suo studio di registrazione. (Continua a leggere dopo la foto)







Gabriele Pippo è fidanzato con Silvia Tirado, cantante e bellezza dai tratti sudamericani. Il padre della giovane è un musicista mentre la mamma è di Santo Domingo. È laureata in lingue ma continua a coltivare la sua passione: il canto. Il singolo ‘Diablita’ è stato prodotto proprio da Gabriele Pippo. Silvia Tirado è anche una modella e influencer. Silvia Tirado è nata a Roma il 18 febbraio del 1993. Altezza e peso di Silvia e Gabriele Pippo sono sconosciuti.

