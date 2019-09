Alex Belli è noto al pubblico italiano per aver interpretato Jacopo Castelli nella famosa fiction ‘’Centivetrine’’. Non solo. Belli ha partecipato con Samanta Togni a Ballando con le Stelle nel 2013, ha recitato nel film ‘Un’insolita vendemmia’ ed è tornato in televisione in veste di naufrago all’Isola dei Famosi. Era arrivato fino alla semifinale, eliminato poi da Rocco Siffredi. Due anni più tardi riveste il ruolo di giudice nella seconda edizione di Selfie – Le cose cambiano e nel 2018 prende parte al musical Men in Italy: the musical fashion show. Ma dopo questa esperienza, a parte qualche ospitata e intervista concluso il reality, è uscito dalle scene.

L’attore e modello, dopo aver posato per una linea di abiti da sposo firmata Petrelli si è dedicato alla fotografia, poi diventata la sua occupazione principale. Alex Belli è diventato un fotografo professionista ed è titolare della AxB production, agenzia professionale che firma servizi di moda per numerosi brand e che vengono poi pubblicati sulle maggiori testate. Naufrago dell’Isola dei Famosi, ex modello ed esperienze di produttore e regista nel curriculum, Alex Belli ha fatto parlare di sé per la sua vita sentimentale. L’attore ha divorziato nel 2017 dalla moglie Katarina Raniakova dopo quasi 10 anni di relazione (da cui non sono nati figli), poi ha avuto una relazione con la modella Mila Suarez. (Continua a leggere dopo la foto)









“Io vivo l’amore a 360 gradi in maniera totalmente simbiotica. A 37 anni ho deciso di fare una cosa, non porto più all’esasperazione le storie”, aveva spiegato a Domenica Live, difendendosi dalle accuse della Suarez, che diceva di aver subito violenze psicologiche. “Io e Mila abbiamo vissuto una storia bellissima. – aveva detto il modello e attore – Io non sono andato via da un momento all’altro, c’erano già segnali, abbiamo deciso insieme di staccarci. Le ho preso un residence, abbiamo detto prendiamoci un attimo di tempo. Mila dice che ho un’altra donna, non è vero, la ragazza che ha visto era una modella con cui ho lavorato. Il problema era proprio questo. Lei non accettava il mio lavoro, io sono anche fotografo, non sopportava che lavorassi con le modelle”. (Continua a leggere dopo la foto)





I due avevano poi fatto pace durante il Grande Fratello, reality a cui partecipava Mila Suarez. ‘’Delia è arrivata dopo un mese e mezzo, tu vivi in una realtà parallela. Fatti valere per quello che sei, ogni parola che dici qui dentro fuori hanno un peso”, si era difeso Alex Belli. E proprio con Delia Duran, l’attore partecipa alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Alex Belli è nato il 22 dicembre 1982. È alto 1.88 per 77 chili di peso. (Continua a leggere dopo la foto)





Delia Duran è un’attrice e modella venezuelana nata a Mérida nel 1988. Ha ottenuto un buon successo mediatico grazie alla serie televisiva Il Bello delle donne. Oltre allo studio e alla recitazione la Duran comincia a dedicarsi a una carriera parallela come modella. Nel 2016 sfila per numerosi brand e in poco tempo diventa un’indossatrice molto affermata. Recita in ’L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo’ e ‘Furore -Capitolo secondo’, dove conosce Alex Belli. Delia Duran è alta 170 centimetri e pesa 52 chili.

Temptation Island Vip, il fidanzato non ha retto e ha chiesto il falò immediato