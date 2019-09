Uomini e Donne è tornato in tv. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi è dedicata al trono over e, come sostenevano le indiscrezioni, riecco alcuni dei protagonisti storici. Gemma Galgani, certo, ma anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri che a maggio scorso si erano detti addio per sempre. Si sono rivisti però durante l’estate e la padrona di casa ha voluto vederci chiaro.

“Siamo arrivati proprio… Ci siamo detti che ci vogliamo bene e siamo arrivati alla fine”, ha detto Ida riferendosi alla storia con Riccardo. “Io ho avuto la conferma che alla fine tu hai fatto sempre buono e cattivo tempo – ha subito controbattuto Riccardo – Io mi attengo sempre al tuo atteggiamento. Sono stato preso in giro per 2 giorni. Mi hai mandato da tutt’altra parte in giro per Brescia! Dovevi apprezzare un pochettino!”. (Continua dopo la foto)









Il cavaliere di Taranto si sarebbe presentato a Brescia per andare a trovare Ida, che però non si è fatta vedere. Il figlio non stava bene, quindi non aveva tempo per discutere con un ex. Lui ha lamentato il fatto che lei non ha apprezzato il gesto ma Ida ha subito chiarito: “Non ti ho detto che ho apprezzato il gesto che tu sei venuto? Il tuo gesto è stato bello, però si è fermato lì”. (Continua dopo la foto)





Ida ha poi aggiunto di essere convinta che lui le voglia bene e che sia un bravo ragazzo, ma anche che non è pronto per una famiglia. Poi la rivelazione in studio che ha gelato Riccardo: “Io sto cercando quello, a oggi dico che sto molto bene, mi dà forza mio figlio, mi hanno aiutato amici e amiche, e poi da circa un mese e mezzo sto sentendo una persona che ha partecipato a Temptation. Si chiama Andrea (Filomena, ndr), e non c’è nulla, però mi ha fatto anche bene sentire un’altra persona. Tutto qua!”. (Continua dopo foto e post)







“Spero che sia il guerriero che stai cercando!”, ha replicato Riccardo, stizzito. Ma è davvero finita tra loro, incalza Maria? Lei ha ribadito di essere stata “tanto male”: “Avevo bisogno proprio di pensare a me stessa e a mio figlio, e di cambiare un attimino. Ero arrivata proprio al limite”. “Ma ti piace ancora Ida?”, ha chiesto poi Maria a Riccardo: “Quello che ho vissuto con lei – ha spiegato– non l’ho mai vissuto non la mia vita. La rabbia è passata, mi rimane un bel ricordo, ed è quello che poi cercavo alla fine. Però è andata così… pazienza!”. Secondo De Filippi, però, sembra che Riccardo voglia rivederla… Staremo a vedere.

