“A decidere se parteciperò a ‘Ballando con le Stelle’ sarà la grande Milly. Ho letto alcune sue interviste e colgo l’occasione per ringraziarla perché ha espresso questo desiderio dopo la mia partecipazione come ‘ballerina per una notte’ ed è andata abbastanza bene. Non nascondo che ne sarei felicissima”. Così Elisa Isoardi all’Adnkronos, subito dopo la diretta de ‘La prova del Cuoco’, su una sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’. E alla domanda se il pubblico potrà contare sulla sua presenza, Elisa si lascia sfuggire: ”Ma sì dai, contiamoci!”.

Elisa Isoardi chiarisce poi i suoi rapporti con la mamma del cooking show del day time di Rai1 Antonella Clerici, smentendo i tanti che li definiscono 'burrascosi'. "Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto, tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato. C'è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo, lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengo un'importante maestra, perciò mi è sembrato doveroso mandarle un saluto su Instagram al termine della prima puntata della 'Prova del Cuoco'''.









"Quest'anno – continua – festeggiamo i 20 anni de 'La prova del cuoco', quello che abbiamo di buono è stato creato da lei in 19 anni e non posso fare altro che ringraziarla -sottolinea- Noi dobbiamo andare avanti, il programma è come un ragazzo che poi ha le sue evoluzioni, io lo prendo per mano e lo accompagno all'università, poi chissà!''.





Elisa Isoardi nasce a Cuneo il giorno 27 dicembre 1982. Cresciuta a Caraglio (Cuneo), nel 1998 – a soli 15 anni – si trasferisce a Roma per studiare: in un collegio di suore studia la mattina ragioneria e il pomeriggio recitazione. Appassionata inoltre di ciclismo, compiuta la maggiore età partecipa a diversi concorsi di bellezza che la portano al concorso più importante, quello di Miss Italia 2000. Qui si impone conquistando la fascia di Miss Cinema.







Dopo aver lavorato come modella viaggiando tra Grecia e Inghilterra, da Miss Italia in poi arrivano diverse opportunità per lavorare in televisione. Conseguito il diploma di maturità, nel 2005 conduce la trasmissione di successo “Italia che vai” con Guido Barlozzetti su Rai Uno. Nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti. All’inizio del 2015 rende nota in prima persona la sua relazione con il leader politico Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. La relazione sarebbe terminata nell’estate del 2017, dopo alcune foto apparse nelle notizie di gossip, che vedono Elisa baciare un avvocato sull’isola di Ibiza.

