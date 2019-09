Temptation Island Vip, si prospetta un lunedì sera “infuocato”. Le anticipazioni sono chiarissime: nella seconda puntata assisteremo alla richiesta di un falò immediato arrivata nel cuore della notte. Ed è proprio nella notte che Alessia Marcuzzi, quest’anno padrona di casa nel reality dei sentimenti di Canale 5, raggiungerà il villaggio delle fidanzate per dare la notizia.

Se lei dovesse accettare, allora potremmo già assistere al secondo abbandono di questa seconda edizione del programma dopo quello di Ciro Petrone e Federica Caputo, squalificati dopo che lui ha violato il regolamento. Intanto i protagonisti del faccia a faccia: Damiano Coccia "Er Faina" e Sharon Macrì, insieme da 6 mesi. Come mostra il video del promo del secondo episodio, il romano ha chiesto alla fidanzata un confronto immediato durante la notte. Dopo giorni di pianti e ripensamenti, lo youtuber sembra non aver retto la tensione.









Er Faina ha quindi chiesto di vedere con urgenza la compagna per chiarire. Nel filmato, pubblicato sull'account ufficiale di Temptation Island, si vede Alessia Marcuzzi raggiungere Sharon nel villaggio delle fidanzate e comunicarle la decisione del fidanzato. La ragazza, sorpresa e assonnata, prima è incredula, poi dice alla conduttrice scherzando: "Ma io ho sonno!". Non sappiamo se accetterà o meno la richiesta, ma secondo i rumor sembra proprio che tra i due ci sia stato un chiarimento.





Solo stasera, dunque, sapremo se Er Faina e Sharon Macrì lasceranno l'Is Morus Relais. E soprattutto se lo faranno insieme, da coppia, o separati. Ma il secondo appuntamento con Temptation Island Vip sarà ricco di altre sorprese, a partire dall'ingresso di nuove coppie. Dopo l'eliminazione di Ciro Petrone e Federica Caputo, dovrebbero arrivare Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia Tirado, ma c'è chi parla anche dell'ingresso di Alex Belli e Delia Duran.







Non solo. Come svelano ancora le anticipazioni diffuse dalla produzione, questa sera vedremo anche una Anna Pettinelli disperata e in lacrime perché convinta che il fidanzato Stefano sia interessato alla single Cecilia Zagarrigo. E poi, ancora, Simone Bonaccorsi che dovrà fare i conti con le rivelazioni della compagna Chiara Esposito e Nathaly Caldonazzo che assisterà al feeling che si è instaurato tra il suo Andrea Ippoliti e la single Zoe.

