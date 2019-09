Le Iene, il trio “inaspettato” che prenderà il posto di Nadia Toffa alla conduzione dello show

Nadia Toffa, l’amata giornalista conduttrice de Le Iene è morta il 13 agosto 2019 per via di un tumore. La Toffa aveva annunciato in tv di essere malata e poi aveva tenuto aggiornati i fan tramite i social. Nadia Toffa era una vera guerriera e voleva farsi coraggio e fare coraggio alle persone nelle sue stesse condizioni per questo ha postato continuamente foto e video della sua battaglia che ha anche raccontato in un libro. Nadia si è mostrata durante la chemioterapia, senza capelli, con la parrucca e si è mostrata sempre col sorriso sulla bocca.

Un sorriso che non stava a indicare l'assenza di paura ma la sua voglia di farcela. Nadia aveva una gran voglia di vivere ma non ce l'ha fatta. Il cordoglio per la sua morte è stato ed è tuttora immenso. Ma Nadia Toffa ha lasciato una grossa eredità: le sue lotte viste da milioni di telespettatori sono un esempio della forza, della sua voglia di giustizia. E resteranno con noi, anche se lei non c'è più.









Tra poco inizierà la nuova stagione del programma Le Iene che Nadia conduceva. E ora la sua mancanza si fa più forte che mai. La squadra è pronta anche se il messaggio della redazione de Le Iene comparso sui social dopo la scomparsa di Nadia è chiaro: "Niente sarà più come prima". Con la morte di Nadia Le Iene non saranno più le stesse perché lei mancherà per sempre e nessuno mai potrà sostituirla. Ma allora chi condurrà il programma?





Già da tempo circolano alcuni nomi di coloro che potrebbero non sostituire ma affiancare la memoria di Nadia Toffa. Ormai, però, è praticamente sicuro: a onorare il nome della giornalista bresciana sarà un trio inaspettato. Un trio "speciale" composto da sole donne. A ottobre, quando il programma ricomincerà, saranno Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri a prendere le redini del programma il giovedì sera. Le tre ragazze si alterneranno alla conduzione con un trio maschile: Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia.





La puntata del martedì, invece, sarà condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino insieme alla Gialappa's. "E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai – si legge sul profilo Facebook del programma Mediaset nel messaggio comparso dopo la morte di Nadia Toffa – Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi. (…)

D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa. (…) Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare a essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima”.

