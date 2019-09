“Quella tr**a”. Barbara D’Urso, imbarazzo in studio. La sfuriata va oltre il limite

Si accende la polemica a Live Non è la D’Urso per le dichiarazioni di Marianna Nannis Caniggia, nei confronti del suo ex marito. L’ultima parte del talk di Barbara D’Urso è dedicato proprio alla moglie dell’ex attaccante della Roma, Atalanta e della nazionale argentina che va su tutte le furie e si è scagliata soprattutto contro Sofia Bonelli, attuale compagna di Caniggia.

La donna si è detta preoccupata per il padre dei suoi figli: “Mio marito sta con questa donna di strada, Sofia Bonelli. Una volta pensavano fosse morte. Per me va bene divorziare ma deve mettere tutti i documenti sul tavolo. A me il divorzio va benissimo, voglio salvare un uomo che è malato. Non piaccio al pubblico? Pazienza. Io so cosa è meglio per me, per i miei figli soprattutto”. “Lui vorrebbe il divorzio ma deve farlo in Spagna, dove stavamo noi, non in Argentina”, spiega Marianna Nannis. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lui non doveva fare queste cose davanti ai figli. La sua fidanzata Sofia Bonelli non è una fidanzata: è una tr**A”, ha detto in diretta lasciando lo studio senza parole. Ma il racconto della donna è proseguito con toni molto accesi: “Fa la giornalista? Se così fosse non si sarebbe fatta chia***e da un vecchio di settant’anni. Sofia Bonelli tiene mio marito drogato. – ha detto ancora Lady Caniggia – Si sa che ha avuto dei problemi”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Finora Caniggia è mio marito, l’unica cosa che mi importa è che il padre dei miei figli. Bisogna fare qualcosa. È stato ricoverato tre volte ed è scappato…”. Mariana Nannis non ha ancora digerito la frattura con l’ex marito, Claudio Caniggia. Anche se i due non stanno più insieme, la donna ha avuto modo di dire la sua riguardo alla fidanzata dell’ex calciatore, Sofia Bonelli, definendola una prostituta. (Continua a leggere dopo la foto)





Vistosamente rabbiosa, Mariana si augura inoltre che tutti e due finiscano in carcere per i loro reati, mentre Caniggia continua a non vedere di buon occhio che la sua ex vada in tv per parlare del suo vissuto privato. La determinazione della Nannis però è tale che ha scelto di non lasciarsi intimorire dal marito o dai suoi avvocati, “soprattutto pensando alle cose che so di mio marito”, ha aggiunto.

Laura Pausini e Giorgia, fine dell’amicizia tra le due cantanti. Il gesto eclatante