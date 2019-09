“Mirella è morta”. Romina Power: lacrime in diretta tv. Ma poco dopo è puro choc

Mara Venier può resuscitare anche i morti e quello che è successo a Domenica In lo dimostra. Romina Power stava raccontando di quando mise al mondo i propri figli. I primi nacquero a Roma, in clinica, le due ragazze, Cristel e Romina jr, invece a casa, a Cellino San Marco. Ad assisterla sempre c’è stata un’ostetrica romana, conosciuta appunto in clinica e che poi l’ha seguita anche in Puglia per i due parti in casa. Per lei Romina Power ha avuto parole molto dolci, commuovendosi al pensiero che ormai l’ostetrica fosse morta.

“Vi sentite ancora te e Mirella?”, ha chiesto Mara Vanier. Romina Power ha dunque risposto: “Finché era in vita sì, non c’è più purtroppo”. “Era più grande di me” ha spiegato Romina, mentre la figlia Cristel, stranamente, è sbottata a ridere. “Perché stai ridendo?” le ha domandato Romina, colpita dal fatto che la figlia ridesse così a sproposito. (Continua a leggere dopo la foto)









Il motivo è stato presto spiegato da Mara Venier: “Questa è la prima puntata ed è successa una cosa incredibile, zia Mara è riuscita a resuscitare Mirella”. Grande ilarità in studio e l’ingresso di Mirella, l’abbraccio con Romina, e la spiegazione della gaffe. Romina Power ha spiegato di averla creduta morta perché non aveva ricevuto alcuna risposta dalla donna alla partecipazione per le nozze della figlia Cristel. In realtà la signora non si trovava a Roma in quel periodo, ma Romina ne aveva dedotto tragiche conseguenze. (Continua a leggere dopo la foto)





A quel punto la signora Mirella ha risposto con dolcezza a Romina: “Guarda, io sono ancora viva, ma viva bene, eh. A questo punto, tocco ferro”. A quel punto Romina ha sdrammatizzato con una battuta: “Oggi sei come Lazzaro, quindi alzati e cammina”. E ha commentato divertita l’episodio con la figlia Cristel Carrisi (che era in collegamento), dicendo: “E’ la prima puntata di Domenica In e ho fatto già resuscitare la signora Mirella.Durante l’ospitata Romina ha parlato del suo ruolo di nonna. “Sono felicissima perché il 3 agosto sono diventata nonna per la seconda volta di una bella bambina. Ero in Estonia a cantare ma quando ho saputo la notizia, ho pianto tanto. Sono degli esserini, degli angeli che arrivano sulla Terra”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poi l’inevitabile tema Al Bano. Dopo anni di guerra con il leone di Cellino San Marco, Al Bano e Romina finalmente sono tornati ad essere una coppia, almeno sul palcoscenico. La Power ha riferito senza troppi giri di parole: “Con Albano abbiamo diversi concerti in programma dall’Australia agli Stati Uniti”. Dall’intervista poi è emerso che la coppia artistica tra novembre e dicembre, ha in programma una tournee prevista in Nord Europa”.

