“È finita”. UeD, si rompe la ‘coppia dei sogni’, la notizia adesso è ufficiale

Tutto finito. Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si dicono definitivamente addio. Lo ha annunciato Eleonora che ha lottato duramente per far funzionare la relazione, ma alla fine ha dovuto gettare la spugna. Ora vuole camminare da sola. Su Instagram, si è lasciata andare a un lungo sfogo che ci ha permesso di capire tanto sulla sua storia con Oscar. Lui risponderà presto al messaggio di Eleonora?

Qualche giorno fa, Oscar aveva dato dei segnali precisi: gli mancava Eleonora. Quest'oggi apprendiamo la notizia che la loro relazione non continuerà da una Instagram story pubblicata dalla ragazza, che è iniziata così: "Ecco di cosa sono felice e fiera. Sono felice di avere 24 anni e di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria, rabbia o vendetta. Sono contenta di aver sempre provato e riprovato a non perdere le cose che amavo lottando fino a perdere ogni mia energia. Forse alcune volte avrei voluto fermarmi prima, ma sono comunque contenta così. Sono felice per non aver mai ceduto a vittimismi per piacere alle persone perché preferisco non piacere a nessuno che piacere a tutti per pena".









Ha poi continuato il suo lungo sfogo: "Contenta di aver difeso le persone che amavo anche quando non se lo meritavano. Contenta di non aver mai sporcato a parole qualcuno soprattutto a me vicino perché mi voleva fare la guerra. Io la guerra non la faccio con te, tu fai quel che vuoi di me e dei ricordi". Mentre Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo ha annunciato qualcosa di veramente importante, Eleonora Rocchini ha confermato che con Oscar Branzani non potrà esserci alcun futuro.





"Ringrazio ogni persona che è entrata nella mia vita dandomi qualcosa di bello, anche se poi me lo ha strappato via. Mi avete insegnato tanto! Non importa per quanto tempo mi avete fatto stare bene. Mi avete fatto stare bene e questo è l'importante. Io non dimentico. Ad oggi la mia strada continua da sola". L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere alla sua vecchia fiamma.







“Rispetto ogni decisione di una persona alla quale tengo, ma non rispetto le persone che non mi conoscono e con profili fake fanno insinuazioni su presunti avvistamenti di ieri sera in comportamenti da single. Non mi sono mai sentito single in questo periodo di crisi e per questo non ho mancato di rispetto a chi amo. So per certo che in un momento di rabbia, si possono fare e dire cose su Instagram che noi stessi non vogliamo e non pensiamo per frustrazione e paura. Io ho la coscienza pulita e in questo periodo i miei sentimenti, invece che distruggersi, si sono rafforzati, ma le cose si fanno in due. Il mio porto è sempre quello sicuro”.

