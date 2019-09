UeD, Teresa e Salvatore in lacrime sui social: cosa è successo

È stata un’estate piena di chiacchiere quella di Teresa Cilia e Salvatore di Carlo. Botta e risposta che hanno tirato in ballo personaggi famosi del mondo della tv e dell’universo di Uomini e Donne. Pezzi da novanta come Raffaella Mennoia e Gianni Sperti per citarne alcuni. Chiacchiere che adesso Teresa Cilia e Salvatore si gettano dietro le spalle. Nei giorni hanno festeggiato un giorno importante: il loro terzo anniversario di matrimonio.

Sembra ieri, eppure è già passato tutto questo tempo.

La coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di condividere coi loro fan la gioia di quel momento così speciale attraverso delle dediche d’amore e delle foto in cui è palpabile la loro grande emozione. Bellissima quella di Salvatore che piange per la commozione. La loro storia d’amore non è stata sempre facile – non lo è mai per nessuno se si ama davvero – ma sono ogni volta riusciti a superare alla grande qualsiasi difficoltà. Continua dopo la foto









Teresa Cilia adesso ha voluto ricordare il giorno più importante della sua vita scrivendo questo su Instagram: “3 anni fa a quest’ora avevo il cuore in gola, ricordo che la paura mi chiudeva lo stomaco e l’ansia di incontrarti non era in alcun modo misurabile. 3 anni fa, come oggi, il cuore batteva solo per te e coì sarà sempre, per il resto della nostra vita insieme. Ti ho scelto dal primo giorno. Ti amo”. Continua dopo la foto





Anche Salvatore di Carlo ha voluto ricordare quel giorno carico di emozioni: “Amore mio, ti ho amato ieri, ti amo oggi e ti amerò pure domani. Buon anniversario a noi”. Il loro amore supera tutti gli ostacoli, ma non si può dire lo stesso di altre coppie nate in tv. Teresa Cilia è nata il 27 febbraio 1987 ed è di Ragusa. La minore di quattro figli, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro come vetrinista. Continua dopo la foto







Dopo avere partecipato al trono di “Ragazzi e Ragazze”, viene notata per il caratterino niente male, occupando ufficialmente la poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne. Da perfetta siciliana DOC come ama definirsi, si ritiene molto impulsiva, istintiva e molte volte testarda. Si intenerisce immediatamente quando si parla del padre, morto quando lei aveva appena tre anni. Quando si sente malinconica o giù di morale, deve necessariamente stare sola al mare, per schiarire le idee.

