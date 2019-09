Tornati in studio, nei primi giorni delle registrazioni di Uomini e Donne, che sono riprese a fine agosto, avevano confermato la frequentazione ma è già cambiato tutto. È finita tra i due protagonisti del trono over che, come quello classico, rivedremo in tv a partire da lunedì 16 settembre. Il rumor della rottura tra Stefano Torrese e Noel Formica era nell’aria da qualche giorno, in realtà, ma ora la conferma arriva dal profilo Instagram di lui che nella notte si è lasciato andare a uno sfogo contro la dama (e sua ex) Pamela Barretta che si era scagliata contro di lui.

Ma bisogna necessariamente un passo indietro. Nelle prime registrazioni, come detto, la coppia diceva di stare insieme. Un annuncio che a quanto pare ha mandato su tutte le furie Pamela: ha accusato Stefano di averla tradita e dichiarato di avere le prove, dicono le anticipazioni. Non sappiamo ancora come siano andati i fatti in puntata, ma poco dopo lui ha scritto un lungo messaggio su Instagram. (Continua dopo la foto)









“Il silenzio – ha esordito Stefano – non è sempre un atto di scortesia. Ho imparato ad usarlo senza pormi domande, senza sentirmi colpevole e anche se mi è costato fatica farne uso, oggi credo sia una delle cose più utili che ho imparato. Al suo pari valore ho scoperto la meravigliosa arma dell’indifferenza”. Il riferimento non è chiaro, ma è sembrato a tutti ovvio che fosse a Pamela. (Continua dopo la foto)





“Da quando ho imparato tutto questo – ha continuato il cavaliere – la mia vita è decisamente cambiata in meglio. Ogni cosa inutile, stupida, che non mi rispecchia scivola e lascia sul mio volto un sorriso fiero. Oggi so con estrema certezza che alcune parole, provocazioni o bocche inconsapevoli della propria ‘Piccolezza d’animo’. Del resto chi è intelligente e non conosce… Non parla e soprattutto non inventa”. (Continua dopo le foto)







Sotto a questo post presumibilmente riferito a Pamela i commenti non sono mancati. Ma uno in particolare ha fatto scattare il gossip. Un utente gli ha chiesto se stesse ancora frequentando Noel Formica o meno. E lui: “No da un pezzo”. Sembra quindi chiaro che la loro frequentazione si sia interrotta e solo dopo pochissimi giorni dalla registrazione in cui sono stati protagonisti. Per i motivi e per sapere se li rivedremo al trono over, però, bisognerà attendere la messa in onda.

