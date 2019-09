Tale e Quale Show è una granitica certezza del palinsesto di Rai 1 e venerdì 13 settembre Carlo Conti ha dato il via alla nuova stagione televisiva della rete ammiraglia Rai. Ieri è andata in onda la prima puntata della nona stagione del format in cui dodici personaggi del mondo dello spettacolo sono chiamati a imitare i big della musica italiana e internazionale. Ecco il cast e la giuria. Tale e Quale Show è tornato con una formula pressoché invariata, nella quale dodici concorrenti si trasformano in altrettanti cantanti famosi attraverso le imitazioni vocali e una clamorosa trasformazione fisica.

I concorrenti in realtà sono tredici, ma per tutta la stagione Gigi e Ross saranno un solo concorrente. I due attori comici napoletani porteranno sul palco tutte le grandi coppie dello spettacolo. Il cast quest'anno è piuttosto variegato e non mancano nomi forse poco consociuti al pubblico ma, come ha spiegato Conti in conferenza stampa, la popolarità non è l'unica dote richiesta. "Sono tutti professionisti, tutte persone che fanno spettacolo. Qualcuno è più famoso, qualcuno un po' meno, ma la forza del cast di Tale e Quale è questa: quello che conta è il lavoro settimanale svolto. Magari quello meno famoso, preso per doti canore importanti, è più bravo. O, al contrario, qualcuno più famoso può avere risultati minori in scena. Fa parte del gioco".









I dodici personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a imitare e a dar vita a performance di big della musica italiana e internazionale sono: l'attore Francesco Pannofino, il cantautore Davide De Marinis, le cantanti Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini (ha lavorato con Conti come "professoressa" dell'Eredità e come valletta dei Migliori anni, "ai provini Sara ha stupito tutti con la sua voce, non pensavamo cantasse così bene", ha detto Conti), il cantautore Agostino Penna (che, tra le altre cose, ha curato gli spazi musicali di trasmissioni importanti come Uomini e Donne), l'attrice Eva Grimaldi, il modello Francesco Monte, l'imitatore Davide Pratelli e i comici Gigi e Ross e e Lidia Schillaci.





Proprio Lidia ha trionfato nella prima puntata del programma impersonando Lady Gaga e lasciando tutti senza parole. La sua è stata un’interpretazione perfetta, sia dal punto di vista vocale che a livello visivo. La corista di Eros Ramazzotti (e del coro di Ballando con le stelle) ha emozionato pubblico e soprattutto i giurati con l’esibizione di Lady Gaga in Shallow, la canzone che ha trionfato all’ultima edizione degli Oscar. Indossare i panni di Lady Germanotta – ironia della sorte anche lei originaria della Sicilia – non era facile ma la Schillaci ha veramente impressionato per la sua esibizione.

Da sempre affascinata dalla musica, Lidia Schillaci studia al conservatorio di Trapani e si perfeziona presso il Brass Group di Palermo. A soli 18 anni arriva la prima, grande occasione che costituisce per lei un importante trampolino di lancio. Dal 2006 diventa vocalist per le tournée di Max Pezzali, Eros Ramazzotti e – in tempi più recenti – di Elisa.





Grazie a Periscope, la piattaforma attraverso la quale trasmette in diretta streaming i concerti on the street dai luoghi più belli d'Italia, Lidia Schillaci si fa conoscere. Fiorello la invita ad Edicola Fiore, Nicola Savino la porta a Quelli che il Calcio, mentre Samantha Cristoforetti la invita cantare per lei dal vivo la sua versione inedita di Nel blu dipinto di blu.

Nel 2018 Lidia Schillaci entra a far parte della squadra di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, in qualità di solista del coro. Nel settembre del 2019 torna in tv come concorrente di ‘‘Tale e quale show’‘ e vince la prima puntata. Nata a Palermo il 28 Marzo del 1984, Lidia Schillaci è alta 165 centimetri e pesa circa 53 chili.

