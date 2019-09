Fascino latino e sguardo magnetico, Javier Martinez aveva immediatamente attirato l’attenzione delle fidanzate nel villaggio di Temptation Island, conquistando anche il pubblico televisivo. Classe 1995, Javier arriva dall’Argentina ed è un promettente giocatore di pallavolo. Ha esordito nel 2011 nella Lube Banca Marche di Appignano, in seguito è passato al Civitanova e alla Nova Volley di Loreto nella Serie B.

Poco dopo è approdato all’Intervolley Foligno. All’interno del villaggio delle tentazioni si è avvicinato tanto a Ilaria Teolis, che ha deciso di uscire senza il fidanzato Massimo a causa del suo comportamento con alcune tentatrici. La giovane romana avrebbe voluto continuare la frequentazione con Martinez, ma lui ha deciso di interrompere subito la conoscenza. Il motivo? Poco dopo la fine di Temptation Island il giovane ha deciso di corteggiare Sara, la nuova tronista di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma il suo piano è fallito. Come svelato da Il Vicolo delle News, Javier Martinez ha avuto un flirt con una giornalista ad aprile scorso e le ha detto di amarla e di voler passare tutta la vita con lei. Dopo aver portato a termine l’esperienza a Temptation Island, Javier ha rivisto questa persona e nonostante avesse la relazione con lei ha deciso di corteggiare Sara Tozzi. Nella registrazione di Uomini e Donne del Trono Classico, prima che Javier Martinez abbandonasse lo studio su invito di Maria De Filippi, l’argentino ha litigato con un corteggiatore. (Continua a leggere dopo la foto)





Tutto è partito dalla segnalazione in cui si è scoperto che Javier Martinez è fidanzato e sono stati portati alla luce frasi del tipo ‘Ti amo’, ‘Sono perso senza di te’, ‘Sei tutta la mia vita’. Lui ha tentato di giustificarsi ma poi non ha negato nulla.

In poche parole, quindi, sembrerebbe proprio che Javier stesse cercando di prendere in giro la redazione del programma di Canale 5, partecipando come corteggiatore di Sara ma nel frattempo mantenendo in piedi la sua relazione ‘extra’ fuori dalla trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)





Immediata a quel punto anche la reazione di Maria De Filippi, la quale ha sottolineato allo stesso Javier come già in passato ci siano stati dei corteggiatori che hanno cercato di fare i furbetti e che hanno tentato di prendere in giro la redazione di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha quindi invitato Javier a lasciare l programma. Sara è scoppiata in lacrime e si è detta molto dispiaciuta per il comportamento dell’argentino.

