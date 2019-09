Le Iene per la prima volta senza lei. La decisione dopo la morte di Nadia Toffa

È passato poco più di un mese dalla scomparsa di Nadia Toffa, ma lei stessa non avrebbe voluto che il programma a cui ha dedicato tutta sé stessa si fermasse E così Le Iene si rinnovano. La conferma è arrivata nelle passate ore tramite una Story pubblicata da Nina Palmieri proprio nell’account ufficiale Instagram del programma di Italia 1.

"Finalmente posso rispondere alla domanda più gettonata delle ultime 2-3 settimane – per non dire 2-3 mesi -: quando ricominciano Le Iene? Il primo ottobre, stiamo tornando! Vado a prendere l'aereo perché non voglio fare tardi". Lo storico programma ideato da Davide Parenti, dunque, è ai nastri di partenza, ma ecco quali sono le novità e le anticipazioni rese note da Blogo in merito alla prossima stagione.









Secondo quanto anticipa TvBlog, la nuova edizione dello show partirà a ottobre con un doppio appuntamento settimanale, fissato al martedì e al giovedì. Se il primo giorno vedrà il ritorno di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino scortati dalla Gialappa's Band (il trio composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci), nel frattempo rientrata in gioco dopo una lunga pausa, l'attenzione è tutta per il secondo appuntamento, quello che un tempo conduceva Nadia.





Quello della domenica, tradizionalmente condotto da Nadia Toffa, subirà delle importanti modifiche, a partire dal giorno di messa in onda che cambia. Le due puntate andranno quindi in onda di martedì e di giovedì. Una novità per quanto riguarda la puntata del giovedì, con l'alternanza di due terzetti differenti: un trio al maschile, composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma; un trio al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.





Confermati gli speciali ‘stand-alone’, probabilmente tre, con cadenza mensile tra ottobre e dicembre, che l’anno scorso riuscirono a ottenere ottimi risultati di critica e pubblico. Nel primo appuntamento, chiaramente, non potrà mancare l’omaggio a Nadia Toffa, la giovane iena scomparsa all’età di 40 anni lo scorso 13 agosto. Non mancheranno inoltre gli speciali che saranno trasmessi con cadenza mensile tra ottobre e dicembre.

