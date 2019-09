“Uno scheletro”. Alessia Marcuzzi sempre più magra, cresce la preoccupazione

L’attenzione mediatica in questi giorni si concentra su Alessia Marcuzzi che ha iniziato la sua nuova avventura al timone di Temptation Island Vip 2. La conduttrice di casa Mediaset, ancora una volta, si è dimostrata all’altezza del ruolo affidatole anche se qualcosa che preoccupa i fan. Alessia Marcuzzi, sempre bellissima, per alcuni è troppo magra. L’ultimo scatto è di pochi giorni fa e ritrae la presentatrice alle prese con bilancieri e manubri mentre si allena. Tanti i commenti che le sono fioccati addosso, divisi tra chi apprezza la bellezza di Alessia Marcuzzi e chi arriva a darle dello scheletro e le chiede di aumentare la dose giornaliera di grassi e carboidrati per avere un fisico più pieno.

Critiche che poi non sono nuove, lo scorso 9 settembre aveva pubblicato una IG Stories in cui si mostra molto sensuale, ma eccessivamente magra. La presentatrice in questi anni ha sempre mostrato una fisico sempre perfetto, sinuoso e smagliante, adesso però sembrerebbe che la sua magrezza sia diventata troppo eccessiva. Continua dopo la foto









Alessia Marcuzzi per ora non risponde alle critiche, concentrata sul suo lavoro. Temptation Island ha iniziato alla grande. Alessia Marcuzzi poi sembra aver fatto definitivamente pace con Simona Ventura. Nelle settimane precedenti l’inizio del reality dei sentimenti, le due non si sono scambiate messaggi, nè hanno parlato l’una dell’altra. Poi, a sorpresa, ieri sera la Ventura ha deciso di condividere su Twitter una foto che la ritrae in compagnia dello staff di Temptation, accompagnata da un messaggio di auguri alla nuova conduttrice del programma: “Questa foto più di ogni altra sancisce la famiglia che siamo stati nel 2018. In bocca al lupo ad Alessia Marcuzzi e a tutta la tribù di Temptation Island per questa nuova avventura. Daje!”. Continua dopo la foto





Pace fatta, o almeno così sembrerebbe, tra le due. Certo, il messaggio della Ventura – che suona quasi come una benedizione – arriva in modo del tutto inaspettato. Era stata lei, d’altronde, la prima a criticare la conduzione dell’Isola da parte della Marcuzzi e poi anche a lasciar intendere che non fosse soddisfatta della nuova presentatrice di Temptation. Continua dopo la foto







Eppure sembra essere tornata sui suoi passi, come lascia intendere il messaggio pubblicato ieri sui social. Anche se qualcuno sostiene che possa trattarsi di una rivendicazione di titolarità nei confronti del programma condotto da Simona lo scorso anno. Qualunque fosse l’intenzione, una cosa è certa: il testimone è stato passato, e ora Alessia Marcuzzi è il volto ufficiale del reality dei sentimenti di Canale5.

Ti potrebbe interessare: Nadia Toffa, a un mese dalla morte il messaggio straziante della mamma. “Vi prego”