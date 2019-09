Elettra Lamborghini è diventata una star negli ultimi anni. Classe 1994, bellissima, tatuatissima, amante degli eccessi e spregiudicata, si è ritagliata uno spazio nello spettacolo italiano. Dopo varie ospitate nei salotti tv è stata coach nell’ultima edizione di The Voice, il talent condotto da Simona Ventura, ed è nota anche all’estero grazie alla partecipazione a diversi reality. Ma Elettra è anche l’erede di un impero milionario. È infatti figlia di Tonino e nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, inventore dell’auto di lusso più famosa al mondo.

Sua mamma, invece, si chiama Luisa Peterlongo da cui, come dimostrano le foto, ha ereditato quei magnetici occhi verdi, oltre all'amore per gli animali e la passione per l'equitazione. Elettra è la terzogenita della Peterlongo, che ha altri quattro figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia e Flaminia. Mamma Luisa ha seguito il percorso artistico della figlia, l'ha sempre appoggiata e consigliata.









Le due sono molto legate. Anche su Instagram, la Luisa Pietrolongo condivide spesso scatti che la ritraggono insieme a Elettra. E ai criticoni ha risposto così sulle pagine del settimanale Gente: "L'immagine sopra le righe di mia figlia che voi vedete sui social o in televisione non corrisponde alla sua anima pura. Elettra odia le maldicenze, ha un forte senso di giustizia, è un'anima pura".





"Con mia figlia ho sempre condiviso tutto – ha aggiunto – La accompagnai anche farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono stata contentissima ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti".







Per quanto riguarda invece l'intervento di chirurgia estetica per aumentare il seno a cui si è sottoposta Elettra, Luisa Peterlongo ha commentato: "Io sono per la libertà – ha chiarito -, l'unica cosa che le ho chiesto è di non farsi toccare il viso. Per il seno ne abbiamo parlato a lungo, è stata una decisione molto ponderata".

