Temptation Island Vip, Anna Pettinelli in lacrime. Il motivo, forse il presunto tradimento di Stefano Macchi. Cosa sia realmente successo non è ancora chiaro. Certo è che Anna Pettinelli, nelle anticipazioni diffuse da Temptation Island, non lasciano spazio a dubbi. Le lacrime di Anna Pettinelli stanno infatti facendo il giro delle rete dove girano le voci più disparate. A quanto si apprende pare che la donna si stia sfogando dopo aver assistito a qualcosa che le ha fatto molto male, probabilmente dopo aver visto l’avvicinamento di Macchi a una tentatrice.

Sembra, ad ogni modo che non si tratti di qualcosa di grave perché anche le sue amiche Nathalie Caldonazzo, con cui Anna avrebbe instaurato un legame che ha sorpreso tutti, e Serena Enardu l’hanno presa in giro; guardate un po’:

"Che gelosona!", ha esclamato ad esempio la Caldonazzo con aria divertita mentre Anna in lacrime esplodeva in un "co…one, e a lui adesso gliene piace un'altra, st…zo!"; nel filmato si vede anche Serena prenderla in giro dicendo che la tentatrice "è solo molto più giovane e simpatica di te, che c…o vuoi farci?".









Un siparietto che sicuramente ci farà divertire ma che a quanto pare ha regalato molte meno risate alla Pettinelli che ci è sembrata parecchio provata. Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono senz'altro la coppia che più ha attirato l'attenzione su di sé prima che iniziasse Temptation Island Vip 2 perché lei è sempre stata un personaggio chiacchieratissimo e anche molto apprezzato per il suo caratterino; di lui sapevamo ben poco ma nella prima puntata del docu-reality di Canale 5 abbiamo comunque avuto modo di capire che sono una coppia affiatata.





Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio del 1957. Ha iniziato a lavorare in alcune radio locali toscane già a 16 anni, anche se la prima fama è arrivata soprattutto grazie alla televisione. Anna Pettinelli, infatti, è stata per sei edizioni la conduttrice di Discoring, trasmissione dei primi anni Ottanta basata sulla musica. Dopo quell'esperienza, Anna Pettinelli ha proseguito la carriera televisiva conducendo il Festival di Sanremo nel 1983 e nel 1986 e Un disco per l'estate nel 1984 e 1985.







Anche in tempi più recenti è stata capace di coordinare l'impegno in radio con quello in tv: nel 2009 è stata tra gli opinionisti del reality La Fattoria, mentre su Sky è stata nel cast di RDS Academy. Ha anche scritto (a quattro mani con David De Filippi) un libro umoristico, uscito nel 2010: "Teorie e tecniche dell'infamia amorosa".

