Uomini e Donne sarebbe dovuto ripartire lunedì 9, ma la scelta di rinviarlo è probabilmente dovuta alla concomitanza con l’avvio di Temptation Island Vip, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi. Le registrazioni iniziate a fine agosto e nello studio dello show sono già stati presentati i quattro nuovi tronisti. Si tratta di Giulia e Sara, che erano state svelate già nei giorni scorsi grazie ad alcuni video condivisi su Instagram dalla redazione, e di Giulio Raselli e Alessandro Zarino, entrambi reduci da Temptation Island.

Oltre al trono classico ci sarà anche quello over e molti fan non fanno che sperare in un ricongiungimento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex si sono lasciati nel maggio scorso ma ora, 4 mesi dopo, sono entrambi di nuovo in studio. Nel corso di recenti interviste, la dama di Brescia e il cavaliere di Taranto hanno infatti rivelato di aver preso coscienza dei propri errori, e una serie di parole sibilline sembrerebbero suggerire la possibilità di un ricongiungimento. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante la registrazione della prima puntata di Uomini e Donne Ida Platano si è lasciata andare alle lacrime quando Riccardo Guarnieri è stato accusato di non permetterle di rifarsi una vita. Riccardo, infatti, ha confessato di aver contatto durante l’estate Ida che, nel ricordare la sua storia d’amore, non ha potuto evitare di piangere e di lasciare lo studio. Un gesto visto dai più come sintomo di grande gelosia nei confronti della dama. La loro storia è finita ma Riccardo sarebbe ancora interessato a lei e, forse per orgoglio, adesso ha deciso di metterci una pietra sopra. (Continua a leggere dopo la foto)





A quel punto Armando, che durante la puntata ha espresso il suo interesse per Ida, è corso a consolarla, mentre Riccardo, lasciando tutti senza parole, ha ribadito che per lui la relazione con Ida è un capitolo chiuso. Non la pensano così i telespettatori che in questi anni si sono appassionati alle vicende amorose dell’ormai ex coppia. La maggior parte sono convinti che tra Ida e Riccardo non sia arrivata la parola fine e, con toni decisamente agguerriti, hanno spronato la dama a farsi avanti. “Basta lacrime. Lasciatevi andare e vivetevi che è finita non ci crede nessuno”, si legge sui social. (Continua a leggere dopo la foto)





C’è, poi, chi esorta Ida a fare un passo verso Riccardo: “Ida vai fallo tu un passo verso di lui anche se dice che è chiusa tu provaci! Non vuole nessuna là dentro!!! Altrimenti non parlerebbe sempre di te, è arrabbiato e anche geloso pure se dice di no!!!!!! Non arrenderti se sei una guerriera!!!!!”. Quindi Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati da single al Trono over di Uomini e Donne. Cosa ne sarà dei due? Ovviamente i loro fan sperano vivamente che tra loro ci sia un ritorno di fiamma anche se i presupposti non ci sono per niente.

