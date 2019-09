Tish è stata una delle finaliste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante è stata eliminata a pochissimo dalla finale del talent di Canale 5, a cui deve il successo e dove ha anche avuto anche una love story con il vincitore, il cantante lirico Alberto Urso, ma recentemente ha deciso di eliminare dal suo account Instagram tutte le foto legate al programma. Un gesto, questo, che ha subito allarmato i suoi tanti fan, che le hanno subito chiesto il motivo e lei non ha tardato a spiegarlo, sempre a mezzo social.

“Negli ultimi giorni – ha fatto sapere Tish – alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram. Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo, ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto”. (Continua dopo la foto)









“Il perché sta tutto lì, nella parola scuola – ha continuato l’ex allieva di Amici – Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata. Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere come non potevo neanche immaginare, come fanno le migliori scuole mi ha insegnato più di quello che si legge nei libri”. (Continua dopo la foto)





“Finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? Adesso c’è da fare un salto nel vuoto e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano – ha spiegato ancora la cantante. È proprio dentro la scuola che un caro amico mi ha detto: non conta tanto prepararsi per gli studi, ma quello per cui gli studi ti preparano. Presto nuova musica, nuovi palchi, nuove persone da conoscere e da cui imparare ancora. Io sono pronta, voi?”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram u say it’s orange but for me it’s blue Un post condiviso da Tish Dots (ง’̀-‘́)ง (@tishdots) in data: 8 Set 2019 alle ore 6:28 PDT



Foto dei tempi di Amici a parte, Tish continua a tenere aggiornato il suo pubblico e nell’ultima foto si è mostrata con un nuovo look. I suoi fan sono abituati alle sue stravaganze, si è sempre distinta per originalità anche nella scuola portando quei bizzarri puntini neri sotto gli occhi. E oggi ha deciso di aggiungere un altro dettaglio: sul viso ha disegnato anche delle strisce arancioni abbinate al colore dei capelli. “Dirai che è arancione ma per me è blu”, lasciando intendere che sotto questa scelta di stile ci sia un significato. Non l’ha svelato, ma intanto i complimenti dei fan sono arrivati a pioggia. E chissà quale sarà la sua prossima svolta di stile…

