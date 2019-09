Emanuela Folliero, la notizia che spezza il cuore ai suoi fan. La nuova stagione televisiva sta per cominciare e il pubblico non vede l’ora di conoscere tutte le novità dei programmi più amati. Tra le novità più inaspettate c’è l’addio di Emanuela Folliero a Mediaset. Cosa? Ma come? Lei era una certezza, una garanzia e ora se ne va? Esatto ma il suo non è un vero e proprio addio… In un’intervista al settimanale Oggi, la bella conduttrice col davanzale più famoso della tv, ha spiegato le ragioni del suo addio a Mediaset:

"Mi tenevano in panchina, mi pagavano per non fare nulla: progetti 'veri', per me, non ce n'erano. Quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene" ha spiegato Emanuela. Che ha aggiunto: "Ho rinunciato ai soldi, ci ho guadagnato in libertà: salvo poche eccezioni, neppure le ospitate potevo fare. Ora posso andare ovunque".









E ha concluso: "E scatenare il mio lato leggero. Quando mi ha chiamato Carlo gli ho chiesto: 'quanto tempo ho per decidere?'. '10 secondi', mi ha detto. 'Accetto', l'ho fulminato". Che significa? Significa che Emanuela Folliero se ne va da Mediaset per passare alla Rai. Ah, ma allora potremo rivederla… Esatto. Uno dei volti storici del Biscione ha deciso di fare le valigie e traslocare in Rai. Perché a Mediaset non era abbastanza valorizzata.





Dal 16 settembre vedremo la bella Emanuela Folliero su Rai2 alle prese con il programma pomeridiano Detto Fatto. Dopo quasi trent'anni a Mediaset, la conduttrice passa alla rete di Stato per dare una svolta alla sua carriera. Come ha raccontato a Oggi, è stato Carlo Freccero, il direttore di Rai2, a proporle questo cambio e lei ha subito accettato non senza amarezza. Dopo tutti quegli anni a Mediaset per lei è stata una sofferenza ma non poteva più accettare di essere messa in un angolo.





Ma che cosa farà la Folliero a Detto Fatto? Alla Folliero, nel programma condotta da Bianca Guaccero, sarà affidata una striscia quotidiana dedicata ai sentimenti. Lei sì che se ne intende. Per chi lo avesse dimenticato, la Folliero ha lavorato a lungo con Alberto Castagna a Stranamore. Proprio con una dedica ad Alberto Castagna la bella Emanuela chiude la sua intervista: “Non ne costruiscono più di uomini come lui”.

